Netflix: la plataforma acabaría en enero con las cuentas compartidas

Netflix en todo este año ha tenido un bajón de usuarios, por lo que comenzará a tomar medidas para que esto deje de ocurrir. Por ejemplo, la plataforma presentó una nueva tarifa con publicidad, pero los resultados no han sido los esperados y es por ello que han tenido que devolver dinero a los anunciantes.



También querían prohibir compartir la cuenta y en su momento hicieron pruebas en varios países para ver cómo iba este tema, pero al final fueron muy flexibles y no hicieron nada serio al respecto.



Pues bien, según el medio ‘The Wall Street Journal’ la plataforma volverá a la carga en esa medida y se pondrán serios por lo que las cuentas que tengan contraseñas compartidas podrían descontinuarse.

Y es que esta medida se toma principalmente porque hay 100 millones de hogares que acceden a Netflix a través de contraseñas compartidas de usuarios existentes y justo a ese mercado es el que quiere atraer la plataforma para que compren su suscripción propia.



Por el momento, la medida se aplicará en Estados Unidos y luego Europa sería el próximo objetivo y la cual funcionará a partir de un reconocimiento de IP por lo que si el usuario no está en su casa deberá ingresar un PIN para continuar accediendo al servicio.



De no hacerlo, la plataforma reconocerá que es otro usuario no inscrito el que está accediendo a su cuenta.