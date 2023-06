F1: Alpha Tauri cambiará su nombre para la temporada 2024

Hace unos meses, se encendieron los rumores sobre una posible venta del equipo Alpha Tauri de Fórmula 1 que pertenece a Red Bull, debido a los pobres resultados en las últimas temporadas de la escuadra italiana.



No obstante, pese a que no se venderá la escudería, Helmut Marko, asesor de Red Bull confirmó que el equipo no se seguirá llamando Alpha Tauri a partir de 2024 por la entrada de nuevos socios.



"El camino está claro, seguir a Red Bull Racing hasta donde lo permita el reglamento. Diseñar el tuyo propio no es el camino. Habrá nuevos patrocinadores y un nuevo nombre", mencionó.

Todo esto lo explicó el austriaco para el medio Kleine Zeitung, por lo que todo indica que Alpha Tauri desaparecerá después de su nacimiento en 2020 cuando dejaron atrás el nombre de Toro Rosso.



Recordemos que la escudería nació en 2006 y durante su década y media en la F1 han obtenido dos victorias, la primera en 2008 con Sebastian Vettel en el GP de Italia y la segunda en 2020 con Pierre Gasly en el mismo circuito.



La escudería en 2020 pasó de los colores rojos y azules oscuros a tonos blancos con azul y un logo renovado que alude a la marca de ropa Alpha Tauri, perteneciente a Red Bull.



Con esto mencionado, se especula que el cambio de nombre se podría dar por otra marca del grupo Red Bull o se podría dar la entrada a alguna otra marca que aporte un gran capital al equipo.