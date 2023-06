F1: Verstappen confía en que Red Bull podría ganar todo este año

Red Bull Racing prácticamente ha arrasado con todo el resto de escuderías de la Fórmula 1 durante esta temporada 2023. La escudería austriaca ha demostrado estar un paso adelante del resto y eso se ha visto en que ha sido el único equipo que ha ganado carreras este año.



Y es que entre Max Verstappen y Sergio Pérez se han repartido las diferentes carreras que se han disputado hasta el momento.



Pues bien, previo al Gran Premio de España que se empezará a correr este viernes con las prácticas, Verstappen señaló que Red Bull es capaz de ganar todo este año, pero que lo ve improbable.

"Ahora mismo parece que sí se podría. Pero es algo improbable, porque siempre pueden pasar cosas. Hay abandonos y otro tipo de contratiempos", aseguró el neerlandés en rueda de prensa oficial de la FIA.



Por su parte, habló del fin de semana de Mónaco y aseguró que no fue el mejor en mucho tiempo: "La victoria en Mónaco fue muy buena. No sé si fue nuestro mejor fin de semana, pero nos manejamos bien; y fue un fin de semana bueno. En carrera era cuestión de quedarse en pista y ver qué hacía Fernando Alonso. La lluvia que cayó no es algo ideal cuando vas liderando la carrera".



Finalmente, recalcó las ganas de quedarse con el triunfo en España: "Ya tengo ganas de correr aquí. Creo que esta pista nos puede venir bien este fin de semana".



Cabe señalar que Verstappen marcha primero en el campeonato de pilotos con 144 puntos seguido de Sergio Pérez, que tuvo un GP de Mónaco para el olvido y no sumó puntos por lo que quedó con 105 unidades.