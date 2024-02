Atentos: pico y placa en Bogotá para este viernes 23 de febrero

La Secretaria de Movilidad, en conjunto con la Alcaldía de Bogotá, han adoptado la medida de pico y placa en la capital, para intentar reducir no solo los niveles de congestión en las vías de la ciudad, sino también, disminuir la contaminación que se genera día a día.



La medida obligatoria, tanto para conductores de carros particulares como para taxistas, se cumple en un horario de 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. para los vehículos particulares, mientras que el horario de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. corresponde para los taxis.

De acuerdo a lo establecido por las entidades de control, para este viernes 23 de febrero de 2024, la medida afectará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en el dígito 6, 7, 8, 9, y 0, los cuales no podrán circular dentro de la capital en el horario establecido.



Por su parte, los taxistas que tengan automotores con placas terminadas en 5 y 6, no tendrán autorización para salir a trabajar en las calles capitalinas.



Cabe mencionar que, los vehículos de carga también están incluidos en la norma bajo un horario de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes, sin importar el dígito de la placa.



Los conductores que sean sorprendidos incumpliendo la medida de pico y placa, recibirán una multa de $650.000 pesos colombianos, además de la inmovilización del vehículo.