Rigoberto Urán brilló en la O Gran Camiño: así van los colombianos

El inicio de la O Gran Camiño 2024, estuvo marcado nuevamente por las condiciones climáticas, las mismas que en la versión pasada afectaron a los ciclistas, quienes no lograron llegar a la meta en aquella ocasión.



Ahora, la lluvia y los fuertes vientos fueron los protagonistas en la fracción que fue modificada y finalmente los ciclistas compitieron con sus bicicletas habituales y no las especiales para una crono, además de la decisión que el tiempo no sería tenido en cuenta para la clasificación general.

En el recorrido de aproximadamente 15 kilómetros, los ciclistas colombianos que hacen parte de la tercera edición de la competencia, tuvieron una destacada actuación, sobre todo, por Rigoberto Urán, quien a pesar de no ser especialista en esta modalidad, logró establecerse en el top 15 de la etapa.



Con un tiempo de 18 minutos y 22 segundos, Joshua Tarling del Ineos Grenadiers fue quien se llevó la victoria de la primera etapa. Seguidamente, Darren Rafferty y Pablo Castrillo, ocuparon la segunda y tercera casilla, respectivamente, a 42 y 48 segundos del ganador.



Entre tanto, el nacido en Urrao, fue el mejor nacional ubicándose en la casilla 12 a 1 minuto 25 segundos de Joshua. Posteriormente, Egan Bernal en la posición 21 a 1:43 fue el segundo mejor de la jornada.



Por otro lado, Iván Ramiro Sosa del Movistar llegó a 4:36 y Nicolás Saenz del Tavfer-Ovos Matinados cruzó a 6:04 del ganador de etapa.



Ahora, los ciclistas se alistan para empezar a pensar en la clasificación general con la llegada de la segunda jornada, que tendrá un recorrido de 151.1 kilómetros entre las localidades de Taboada y Chantada, con dos puertos de tercera y dos de segunda categoría.