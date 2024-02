Las graves revelaciones contra Julian Alaphilippe: 'alcohol y fiesta'

En medio de una entrevista concedida a la revista Humo en Bélgica, el ex ciclista Patrick Leferevere arremetió en contra del pedalista francés Julian Alaphilippe, debido a su bajo rendimiento que ha tenido en los últimos meses.



Según las declaraciones, el ciclista, después de firmar un contrato millonario, se descuidó y ahora “no ha rendido más”.



“Quiero a mis corredores, pero he de decir que, cuando más viejo te haces, tienes que tener más cuidado, entrenar más duro y no tirar la toalla. Debe hacer clic y luchar por ello”, dijo Patrick.

De acuerdo a Lefevere, una de las principales razones de esto, fue la relación con las fiestas y el alcohol que mantiene Julian. Además, culpa directamente a Marion Rouse, directora del Tour de Francia Femenino.



“El nivel de Alaphilippe ha bajado por demasiadas fiestas, demasiado alcohol. Julian está bajo el hechizo de Marion Rousse, quizás demasiado. Julian es joven, aún tiene mucha energía, a veces debes dejar que se divierta, pero también hay que decirle a veces que ‘hasta aquí’. Aún tiene un chico ‘malo’ dentro de él”, afirmó.



Seguidamente, confesó que a finales del 2023, sostuvo una conversación tanto con él como con su pareja, dónde expuso su intensión de despedirlo si no mejoraba la situación. “Hablé con él en noviembre en presencia de Marion Rousse y su manager Dries Smets y le dije: ‘Esto no puede seguir así, si te equivocas de nuevo te despido de inmediato’. El mensaje caló, y ahora volvemos a estar juntos”.



Tras conocer las polémicas declaraciones, Rousse emitió un comunicado desmintiendo la versión y pidiendo que Lefevere se retracte por lo dicho. “Es inadmisible la forma en la que ha atacado nuestra vida privada. Yo no bebo alcohol y nunca lo he hecho”, resaltó.



Además, continuó diciendo que: “tampoco salgo de fiesta porque con un pequeño de 3 años nosotros preferimos estar en forma por la mañana. No conseguirás que no pueda trabajar para seguir ocupada y seguir junto a Julian durante toda su carrera”, dijo la pareja del ciclista”.



Finalmente, la mujer terminó su misiva afirmando que: “en ningún caso voy a dejar que hables de mi vida privada. Te agradecería que dejases de hablar indiscriminadamente y que mostrases un poco más de respeto.. y clase”.