El insólito cambio de última hora en la O Gran Camiño 2024 ¿qué pasó?

El inicio de la tercera edición del O Gran Camiño, estuvo marcado por una contrarreloj individual de 14.8 kilómetros, donde los ciclistas tenían que afrontar un puerto de montaña de cuarta categoría, por lo que los expertos en esta modalidad, le apuntaban a sacar diferencias pensando en la clasificación general.



No obstante, las condiciones climáticas que se presentaron justo antes del inicio de la fracción, obligó a que la organización tomará decisiones de última hora, de las cuales, algunas fueron criticadas por los amantes del ciclsimo.

La lluvia y los fuertes vientos en Galicia, obligaron a que la contrarreloj se corriera con las bicicletas convencionales y no las especiales para este tipo de fracciones, además el tiempo que realicen los corredores no contará para la clasificación general.



Lo anterior, da a entender que esta jornada no será tenida en cuenta para la general y solamente se hará para definir al ganador de etapa, por lo que la verdadera competencia empezará desde la segunda fracción.



Con estas nuevas normas, la carrera, que se extenderá hasta el próximo domingo 25 de febrero, se dio inicio a la primera jornada que tuvo una destacada actuación de los ciclistas colombianos como Rigoberto Urán y Egan Bernal, quienes a pesar de saber que no contaba su tiempo para la general, tuvieron una destacada presentación.



Así se estaba el clima en la ciudad donde se disputó la primera jornada de la O Gran Camiño 2024: