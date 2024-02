Tour Colombia 2024: dónde ver la carrera en la que estará Nairo y Egan

Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana junto a otros cientos de ciclistas de talla internacional como Mark Cavendish o Alejandro Valverde estarán recorriendo las carreteras del país en una nueva edición del Tour Colombia 2024.



La cuarta edición de esta competencia que cuenta con la certificación UCI tendrá un total de 799 kilómetros distribuidos en seis etapas que estarán atravesando el departamento de Boyacá y Cundinamarca para tener la definición en la capital colombiana.

En total, 156 ciclistas estarán en la línea de partida este 6 de febrero cuando se de inicio a la primera etapa en un circuito entre Paipa y Duitama.



Para este año, el canal deportivo de ESPN tendrá todo el cubrimiento de la carrera con la narración y comentarios de Rubén Darío Arcila, ‘el Profe’ Óscar Restrepo, Laura Lozano, ‘el Tiburón’ Víctor Hugo Peña y Laura Ruiz.



Así mismo, las personas por fuera del territorio nacional, podrán disfrutar esta carrera por Star+, mientras que en Colombia se podrá observar por ESPN.



Así las cosas, estos son los horarios en los que iniciará la transmisión durante las seis jornadas:





6 de febrero | Etapa 1 | Paipa – Duitama |

12:30 ARG/CHI/PAR/URU – 11:30 BOL/VEN – 10:30 COL/ECU/PER



7 de febrero | Etapa 2 | Paipa – Santa Rosa de Viterbo |

12:30 ARG/CHI/PAR/URU – 11:30 BOL/VEN

10:30 COL/ECU/PER



8 de febrero | Etapa 3 | Tunja – Tunja |

12:30 p.m. ARG/CHI/PAR/URU – 11:30 BOL/VEN

10:30 a.m. COL/ECU/PER



9 de febrero | Etapa 4 | Paipa – Zipaquirá |

12:30 p.m. ARG/CHI/PAR/URU – 11:30 BOL/VEN

10:30 a.m. COL/ECU/PER



10 de febrero | Etapa 5 | Cota – Alto del Vino |

12:30 p.m. ARG/CHI/PAR/URU – 11:30 BOL/VEN

10:30 a.m. COL/ECU/PER



11 de febrero | Etapa 6 | Sopó – Bogotá |

12:30 p.m. ARG/CHI/PAR/URU – 11:30 BOL/VEN

10:30 a.m. COL/ECU/PER