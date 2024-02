Colombia vs Luxemburgo: definidos horarios y cruces en la Copa Davis

La Copa Davis aterriza en Bogotá para los partidos correspondientes a la serie entre Colombia y Luxemburgo válida por los Play-offs de Grupo Mundial I, los cuales se podrán vivir entre el viernes 2 de febrero y el sábado 3 del mismo mes.



Este jueves, la organización realizó el sorteo correspondiente para determinar los cruces y el orden en el que se jugarán estos partidos.



Cabe mencionar que durante la primera jornada, se realizarán dos encuentros que se podrán vivir desde las 12:30 p. m., mientras que para el sábado las emociones iniciaran a las 11:00 a. m. con tres partidos incluyendo el encuentro de dobles.



Con todo listo, así quedaron definidas las llaves para los partidos de la Copa Davis entre Colombia y Luxemburgo:



Viernes, 2 de febrero



Partido 1: N. Mejía vs C. Rodesch



Partido 2: A. Soriano vs A. Knaff



Sábado, 3 de febrero



Partido 3: Barrientos y Rodríguez vs Knaff y Rodesch



Partido 4: N. Mejía vs A. Knaff



Partido 5: A. Soraiano vs C. Rodesch