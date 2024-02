Nairo Quintana explota y responde a la crítica: 'son personas basura'

Nairo Quintana es uno de los ciclistas que más llama la atención en el inicio de la temporada, debido a su regreso tras varios meses de ausencia tras las acusaciones por parte de la UCI al encontrarlo positivo para consumo de Tramadol durante el Tour de Francia 2023.



Nairo, quien permaneció solo y en busca de un equipo que le abriera las puertas, se mantuvo firme y aseguró no retirarse en esos momentos.



Ahora con vestido con los colores del Movistar Team y tras haber competido en el Campeonato Nacional de Ruta, el boyacense responde a las personas que lo han criticado a lo largo de su carrera.

En una entrevista concedida al portal Ciclismo a Fondo, Quintana se refirió a las personas que han cuestionado su carrera deportiva afirmando que “Hay unos felices y otros que están tristes. Hay oposición a muchas cosas y ahí comentan sus incomodidades, pero a algunos de ellos les contesto. Más que intentar fastidiar o si eres más seguidor de otro, apóyale, en vez de escribirle cosas malas a otro”.



Posteriormente, el ganador del Giro de Italia y de la Vuelta a España, no dudo en responder ante quienes lo criticaron por lo acontecido en el 2023, catalogándolas como “personas basuras”.



Así mismo, reveló lo fuerte que tuvo que ser mentalmente para no caer ante la lluvia de comentarios. “No es consciente la gente cuánto daño puede hacer por culpa de personas envidiosas y egoístas. Son personas basura, les llamo yo. Son los que tienes que tirar a un lado, a la basura, y no dejarte hundir de la crítica, que es al que alimenta tu desconfianza o alimenta ese desorden emocional que te hace dudar".



Sin duda, Nairo ha sido uno de los ciclistas con más victorias a lo largo de la historia colombiana y por eso, a sus 33 años, se alista para continuar alargando su palmares en la próxima edición del Tour Colombia 2024 donde será el líder de la escuadra española.