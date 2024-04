Barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz este miércoles 3 de abril

La empresa Enel Colombia tiene como principal función la de garantizar que el flujo de energía eléctrica llegue a todos los ciudadanos de Bogotá, por ende, debe vigilar y preservar que la infraestructura necesaria para este servicio, se encuentre en óptimas condiciones.



Para esto, la entidad realiza frecuentemente trabajos de reparación y mantenimiento con el objetivo de evitar mayores afectaciones en elementos como el cableado, los postes y demás objetos que son necesarios para brindar el servicio eléctrico a la capital del país.

Sin embargo, para que los funcionarios encargados puedan realizar dichas labores de mantenimiento, es necesario realizar una suspensión temporal del flujo eléctrico con el fin de garantizar la seguridad de los colaboradores como de los usuarios que se encuentran en las zonas aledañas.



Por tal motivo, para la jornada de este 3 de abril, serán diez barrios en Bogotá los que no podrán contar con el servicio de luz durante gran parte del día debido a los trabajos programados por la empresa.



Se recomienda a las personas tener en cuenta los sectores y horarios establecidos para evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias. Así mismo, se pueden presentar cambios de última hora debido a cuestiones climáticas o de permisos, por lo que, en caso de presentar alguna falla, se puede comunicar a la línea 115 para conocer más información.



A continuación, estos son los barrios y horarios en los que no habrá servicio de luz en Bogotá durante este miércoles 3 de abril de 2024:



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 67 SUR a CL 69 SUR entre Cr.47 a Cr 49 - Barrio Verona.



Localidad Rafael Uribe Uribe

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la CI.54 SUR a Cl. 56 SUR entre Cr.4 a Cr. 6 - Barrio La Picota.



Localidad La Candelaria

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la Cr. 4 ESTE a Cr. 6 ESTE entre CI.11 a CI.13 - Barrio Egipto



Localidad Fontibón

Desde las 8:00 a.m. hasta las 3:30 p.m. De la Cr.68 a Cr. 70 entre Cl.16 a Cl.18- Barrio Montevideo



Localidad Santa Fe

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la CL 8 a CL 10 entre Cr.4 ESTE a Cr. 6 ESTE - Barrio Parque Nacimiento Oriental



Localidad Chapinero

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. De la Cr.0 a Cr.2 entre CI.63 a CI.65 - Barrio María Cristina



Desde las 11:00 a.m. hasta las 3:30 p.m. De la CI.46 a CI.49 entra Cr. 7 a Cr.15 - Barrio Marly



Localidad Los Mártires

Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 10 a CL 12 entre Cr. 26 a Cr. 28 - Barrio Ricaurte



Localidad Suba

Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. De la Cl. 155 a Cl.158 entre Cr. 91 a Cr. 97 - Barrio Salitre Suba



Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. De la Cl.155 a Cl.157 entre Cr.91 a Cr.93 - Barrio Tuna Alta.