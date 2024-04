Así funcionará el pico y placa en Bogotá para el miércoles 3 de abril

El pico y placa en Bogotá y en distintas ciudades del país, es una de las medidas que se utiliza para restringir la movilidad de ciertos vehículos, en el caso de la capital del país, de taxis y de particulares, para que las vías presenten menores niveles de congestión vial durante las horas de más flujo vehicular.



En el caso de Bogotá, la norma funciona de acuerdo al día del calendario y el último número que registra la placa del automotor. De esta manera, los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden circular en los días que sean pares, mientras que los días impares no pueden salir placas que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Teniendo en cuenta esto, para la jornada de este miércoles 3 de abril, al ser un día impar, los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán estar en las calles de la ciudad desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.



En cuanto a los taxistas, la restricción será para cuyos vehículos tengan su placa terminada en 3 y 4, los cuales no podrán circular desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Cabe recordar que en Bogotá existe el pico y placa solidario, el cual consiste en realizar un pago para obtener un permiso que autoriza a los conductores poder salir a circular con el vehículo sin ninguna restricción.



No obstante, desde la Alcaldía se ha enfatizado que la norma busca incentivar el uso de transporte alternativo como la bicicleta o patineta, además de movilizarse por medio del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) o Transmilenio.



Recuerde que en caso de ser sorprendido infringiendo la norma obligatoria, el conductor recibirá una sanción económica de 650.000 pesos colombianos junto a la inmovilización del automotor por parte de las autoridades correspondientes.