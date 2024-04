Djokovic entrena para Montecarlo: Nadal y Alcaraz entre los favoritos

Montecarlo se alista para recibir el primer Masters 1000 de la temporada sobre tierra batida, marcando el inicio de una gira sobre este terreno, el cual ha visto a Rafael Nadal levantar múltiples trofeos. Para esta ocasión, el español, quien ha aplazado su regreso a las canchas durante varias semanas, espera tener una destacada actuación.



Entre tanto, Novak Djokovic, actualmente sin entrenador, ya empezó a preparar lo que será su participación en el torneo, donde espera cortar la mala racha que ha tenido durante el 2024 sin conquistar un título. Mientras que Alcaraz, buscará recortar la diferencia ante Sinner, quien ahora es el número dos del mundo, según el ranking ATP.

Desde ya, algunos tenistas se encuentran en Mónaco alistando lo que será su participación en el torneo que iniciará el próximo domingo 7 de abril. Entre ellos, el serbio Novak Djokovic, quien estuvo entrenando al lado de Holger Rune, quienes por tercer año consecutivo tuvieron la oportunidad de compartir en el Montecarlo Country Club.



Nole llega sin su entrenador, Goran Ivanisevic y con más días de descanso a comparación de Carlos, luego de haber caído en la tercera ronda del Indian Wells y de no haber participado en el Masters de Miami. Cabe mencionar que desde el año 2019, Novak no logra estar en los cuartos de final, consiguiendo su último título en Montecarlo durante el 2015.



El 5 de abril, la organización definirá el cuadro principal y cabe la posibilidad que el murciano y el de Belgrado se puedan encontrar en el mismo lado del main draw.



En cuanto a Carlos Alcaraz, se espera que aterrice el próximo viernes, mientras que Rafael Nadal, a pesar de estar inscrito, se mantiene la duda de si participará o no, por lo que habrá que esperar a última hora para conocer si finalmente regresará a las canchas el tenista español.



Por ahora, Rafa se mantiene entrenando en su academia ubicada en Mallorca a la espera de tomar una decisión final de cara a este torneo que se disputa en el terreno favorito del exnúmero uno del mundo y quien tiene ranking protegido.