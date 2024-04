Hamilton explota ante polémica del Mundial 2021: dice que lo 'robaron'

Uno de los pilotos más importantes y ganadores de la Fórmula 1, estuvo involucrado en una controversia, que tras varios años, aún sigue dando de que hablar. El corredor de Mercedes sostuvo una conversación con la revista GQ en su versión española y allí rompió el silencio de la polémica situación que se vivió en medio del Gran Premio de Abu Dabi 2021.



Tanto Hamilton como Verstappen de Red Bull llegaron a la última carrera de la temporada con la misma cantidad de puntos. El neerlandés consiguió la Pole y atrás, el británico buscaba rebasarlo para conseguir el octavo mundial de la Fórmula 1

La polémica se dio luego de que Hamilton sobrepasara a Max, quien inmediatamente reaccionó y ganó la posición en una curva donde el monoplaza de Mercedes se salió de la pista tras una agresiva maniobra de Red Bull, quien volvió a ocupar la primera posición. Ante esto, la FIA no exigió un cambio de posición, algo que al día de hoy sigue generando controversia.



En la entrevista, Lewis recordó el momento donde perdió el título ante su máximo rival y se cuestionó: “¿Que si me lo robaron?”, respondiendo a sí mismo inmediatamente que “claro que sí”.



Seguidamente comentó: “Ya conoces la historia. Pero creo que fue un momento realmente bonito, porque mi padre estaba conmigo, y eso es lo que me llevo. Nuestra vida ha sido una montaña rusa, y hemos estado juntos en las buenas y en las malas”.



Además, confesó que fue “el día más doloroso” porque “él (su padre) estaba ahí” viendo cómo se le escapaba el octavo título mundial. “Me enseñó a levantarme siempre, a llevar la cabeza alta. Y, obviamente, me acerqué a felicitar a Max, sin saber el impacto que tendría, pero siendo realmente consciente de que tal vez habría un mini-yo mirando”, resaltó.



Finalmente, fue cuestionado sobre si ve aún momentos de esa carrera, asegurando que “si veo algún vídeo, sigue doliendo”, no obstante aclara que está “en paz con ello”.