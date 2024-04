Impresionante ascenso de María José Uribe en ranking mundial de golf

La colombiana María José Uribe se proclamó como la campeona del campeonato femenino de golf de Nueva Gales del Sur disputado en Australia, luego de trece años sin haber conseguido un título en el golf. No obstante, la golfista había conquistado medallas en competencias como los Juegos Panamericanos 2015 y los Sudamericanos de Santiago 2014, donde consiguió oro y plata, respectivamente.



Ahora, el ranking mundial de golf presentó su más reciente actualización, dejando a María José en una posición privilegiada de cara a los Juegos Olímpicos París 2024 que se realizarán entre el mes de julio y agosto.

Gracias a su más reciente triunfo, la colombiana tuvo un ascenso de 257 casillas, llegando a ubicarse en la posición 217 de los Rolex Rankings, logrando así su mejor posición de los últimos cuatro años.



Esto le permite a María José estar entre los primeros 50 nombres que clasifican provisionalmente a las justas olímpicas, las cuales, según la colombiana, son su principal objetivo en una de las últimas temporadas de su carrera deportiva.



“Muy seguramente son mis últimos meses de golf competitivo, es como esa cereza encima del postre antes de retirarme. Me hubiera dolido bastante con los últimos resultados, siendo no tan buenos y no logrando ir a París”, comentó la deportista en rueda de prensa luego de coronarse campeona.



Seguidamente, María Jose Uribe comentó que estar entre el listado provisional de los clasificados a Juegos Olímpicos para este deporte le genera “mucha felicidad y tranquilidad” porque es “una ratificación de que estoy haciendo las cosas bien”, comentó la deportista.



Por otro lado, el ranking en cuanto a los golfistas colombianos presentó varias modificaciones, dejando ahora a Camilo Villegas, máximo exponente del deporte, ahora en la casilla 162, mientras que Nicolás Echavarría es 303 del escalafón mundial.