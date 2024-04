Habrá un nuevo eclipse solar el 8 de abril ¿se podrá ver en Colombia?

La tierra será testigo de un nuevo evento astronómico conocido como eclipse total de sol, el cual ocurrirá el próximo 8 de abril, cuando la luna se interponga entre el sol y la tierra, creando una barrera a los rayos solares y generando un espectáculo que podrá ser visto, mayoritariamente en Estados Unidos.



Este evento da la sensación no solo a las personas, sino también a los animales que ya es de noche, por la oscuridad que se genera en el ambiente por algunos minutos.



Según Pam Melroy, integrante de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la agencia aprovechará este momento para realizar lanzamientos de cohetes con el objetivo de realizar sondeos.

Estos cohetes serán lanzados desde Wallops Island en Virginia y tendrán la función de recopilar información durante el eclipse.



Este evento astronómico podrá ser visto en 15 estados del país norteamericano, sumado a diferentes partes de México y Canadá. En cuanto a Colombia, no podrá ser visto debido a que la trayectoria estará recorriendo mayoritariamente países del norte del continente. No obstante, en la isla de San Andrés, podrá ser visto en un 15%.



Inicialmente, podrá ser visto desde el país azteca, pasando por estados como Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. Mientras que Tennessee y Michigan podrán verlo de manera total este eclipse solar.



Posteriormente, continuará por Canadá, donde los habitantes de Quebec, Nuevo Brunswick, la Isla del Príncipe Eduardo y Cabo Bretón, tendrán la posibilidad de observarlo parcialmente.



Las autoridades han realizado una serie de recomendaciones para las personas que tengan la oportunidad de presenciar el eclipse. La principal y más importante es usar filtros especiales para observarlo y no mirar directamente al sol. Así mismo, se recomienda no usar lentes de sol o lupes para observar este fenómeno.