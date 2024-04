Movistar Team y Nairo están tranquilos: recibieron alentadora noticia

La actualidad del Movistar Team no es la mejor de los últimos años. A pesar de estar participando con importantes figuras del ciclismo en competencias europeas, no ha logrado conseguir títulos, sin embargo, algunos de sus integrantes han logrado victorias de etapas, como Fernando Gaviria en medio del Tour Colombia disputado en febrero.



Actualmente, la escuadra española tiene a Nelson Oliveira como principal figura en la Vuelta al País Vasco, donde el pedalista portugués se ubica en la casilla 12 a 28 segundos del líder, Primoz Roglic.



Sus resultados no han sido los esperados y por eso, no han logrado sumar puntos valiosos en la clasificación UCI, la cual determina si el equipo permanece en el World Tour o desciende de categoría.

Según revela el medio especializado Ciclismo Colombiano, lo hecho en la temporada del 2023, le permite a la escuadra de Nairo Quintana tener una ventaja ante su más cercano perseguidor, que es el Arkea Samsic, de cara al descenso en la clasificación UCI.



A la fecha, el equipo tiene cerca de 2.000 puntos a favor frente al Arkea, quien sería el primer equipo en descender, en caso de mantenerse la diferencia.



Esto mantiene una tranquilidad dentro del Movistar, sin embargo, desde los dirigentes hasta los pedalistas saben que deben conseguir importantes victorias para no descender. Por eso, llamaron a Nairo Quintana, quien llegó a cumplir el rol de líder, que a la fecha no ha logrado desempeñar por imprevistos como afectaciones de salud, rendimiento físico o caídas.



Se espera que no solo Nairo, sino también figuras como Will Barta, Remi Cavagna, Oier Lazkano, Enric Mas junto a los colombianos Iván Ramiro Sosa y Einer Rubio, puedan contribuir como el resto de la escuadra con victorias que influyan en puntos respecto a la tabla UCI.