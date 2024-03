Misterioso mensaje de Carlos Alcaraz estaría dirigido a Novak Djokovic

Carlos Alcaraz quiere conquistar la cima del ranking mundial de la ATP, el cual se encuentra actualmente liderado por el serbio Novak Djokovic. Ambos tenistas se encuentran disputando el primer Masters 1000 de la temporada, conocido como Indian Wells en California, Estados Unidos.



Recientemente, el español consiguió su segunda victoria en el torneo frente a Felix Auger-Aliassime, quien fue derrotado en una hora y 17 minutos con parciales 6-2 y 6-3. El canadiense no logró derrotar a uno de los principales candidatos al título luego de haberlo derrotado en tres oportunidades distintas.

Al término del partido, Carlos Alcaraz manifestó su alegría por avanzar a la siguiente ronda del torneo, logrando así un paso más para llegar a la final del torneo. El español cumplió con la tradición de firmar el lente de la cámara en medio de la transmisión oficial, sin embargo, no realizó su autógrafo, sino, dejó un enigmático mensaje.



Sus palabras escritas en inglés fueron: “N. See you soon”, lo que en español sería “N. Nos vemos pronto”.



Inmediatamente, los amantes del deporte blanco iniciaron una ola de rumores en los que principalmente se señala a Rafael Nadal, quien anunció su retiro del torneo y se espera regrese en las próximas semanas a competir oficialmente. Mientras que otros, afirmaron que el mensaje estaba dirigido a Novak Djokovic como un recordatorio a un posible duelo entre los dos mejores del mundo en medio del Indian Wells.



Horas después, por medio de sus redes sociales, Alcaraz nuevamente dejó intrigados a sus seguidores con un mensaje que tenía la letra N, mientras en otro, colocó algunos emojis de ojos citando a un video en el que se observa a Carlos escribiendo la misteriosa frase.



Por ahora, el español descansa para enfrentar en la ronda de octavos de final al tenista nacido en Hungría, Fabian Marozsan con la ilusión de llegar entre los ocho mejores deportistas del Masters 1000 de Indian Wells