¿Por qué John Cena estuvo desnudo en los Oscar? la razón sorprende

Uno de los momentos más comentados y virales de la edición número 96 de los Premios Oscar fue cuando John Cena ingresó al escenario completamente desnudo con el objetivo de entregar un premio.



La recordada estrella de la WWE, se ha ganado un lugar en Hollywood como actor de comedia y en la ceremonia celebrada el pasado domingo 10 de marzo, Cena sorprendió a los asistentes y amantes del séptimo arte.

Cuando la gala se disponía a entregar el galardón a mejor diseño de vestuario, el cual finalmente obtuvo la película Pobres Criaturas, John realizó un homenaje a la versión de los Oscar realizada en 1974 cuando Robert Opel hizo lo mismo y corrió desnudo mientras David Niven se encontraba presentando a Elizabeth Taylor.



Robert, quien fue un reconocido fotógrafo de la época, cruzó todo el escenario sin ropa y haciendo el símbolo de la paz con su mano izquierda. Esto con el objetivo de realizar una protesta para reivindicar los derechos de los homosexuales.



Jimmy Kimmel, presentador de la ceremonia, afirmó que: “¿Se imaginan que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy? He dicho, ¿se imaginan que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy? ¿No sería loco?”.



Acto seguido, John apareció en escena contestando a la pregunta del presentador. “He cambiado de opinión... No quiero correr desnudo. No me siento bien haciéndolo. Este es un evento elegante, debería darte vergüenza proponer una broma de tan mal gusto”, dijo.