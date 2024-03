Egan Bernal con todo: esta sería su próxima carrera tras la París Niza

La París Niza ha terminado con la victoria del norteamericano Matteo Jorgenson, quien se impuso en la clasificación general, superando a grandes figuras del ciclismo como Remco Evenepoel y Brandon McNulty, quienes ocuparon la segunda y tercera casilla, respectivamente.



En cuanto a los colombianos, Egan Bernal del Ineos Grenadiers fue el mejor nacional al ocupar la séptima posición a 4 minutos y 3 segundos del ganador. Una destacada participación del nacido en Zipaquirá, quien estuvo siempre en el pelotón de las figuras mundiales y líderes de carrera.

El podio en la O Gran Camiño y este más reciente resultado, han ilusionado no solo a Bernal, sino también a todo el equipo del Ineos Grenadiers, el cual ya empieza a planificar lo que será la próxima carrera del colombiano.



Todo parece indicar que Egan estará en la Vuelta a Cataluña, carrera que tendrá la participación de Geraint Thomas, Tobias Foss, Ethan Hayter, Nairo Quintana, entre otras figuras del ciclismo internacional, quienes buscarán hacerse con la primera posición en la clasificación general.



Aunque a la fecha aún no hay un anuncio oficial, se espera que en los próximos días el Ineos Grenadiers de a conocer la nómina que tendrá en la competencia que se disputará entre el 18 de marzo al 24 del mismo mes.



El colombiano, al término de la París Niza, aseguró que: “Me siento mucho más fuerte hoy. Esto me da mucha confianza para el futuro. La temporada apenas está empezando y tenemos muchas carreras al frente”.