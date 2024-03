David Alonso, el colombo español que brilla por su talento en Moto3

David Alonso, de madre colombiana y de padre español, se ha estado ganando un lugar en la historia del motociclismo a su corta edad de 17 años.



El piloto de la escudería Aspar CFMoto, se reportó con una impresionante victoria en medio del Gran Premio de Qatar, donde a pesar de arrancar la última vuelta de la carrera en la sexta posición, logró adelantar a todos y llevarse la victoria en los últimos metros.

A David le bastó con estar en la primera posición durante la última curva y la llegada a meta, para lograr así su quinta victoria en su carrera deportiva, imponiéndose al español Dani Holgado y al japonés Taiyo Furusato, quienes ocuparon la segunda y tercera casilla, respectivamente.



Luego de levantar el trofeo del GP de Qatar, Alonso se refirió sobre su victoria en conversación con el diario AS, afirmando que a pesar de haber sido superado por varios pilotos, logró ser el más rápido de la jornada. “Lo tenía todo bastante controlado, pero al llegar a la última vuelta se me ha empezado a complicar, porque me han pasado pilotos por todos lados, por errores míos, y he tenido mucho trabajo en la última vuelta, pero he podido gestionar bien los adelantamientos”, comentó.



El ahora actual líder de la clasificación, también comentó que sus sentimientos están con España y Colombia. “Siempre he dicho que mi corazón está partido y que es mitad colombiano y mitad español. Estoy con los dos países y agradezco que la gente de España y Colombia me apoye y me siga”, dijo.



Seguidamente, en su conversación con AS, confesó que “cada vez se escucha más el motociclismo en Colombia y eso es positivo para mí, para el campeonato y para el país”.



Desde su primera victoria en el circuito de Silverstone el pasado 6 de agosto, el colombo español se ha mantenido como una de las promesas en el motociclismo con tan solo 17 años de edad.