Barrios de Bogotá que no tendrán luz hoy, martes 20 de febrero de 2024

La empresa Enel Colombia, es la encargada de brindar el suministro eléctrico a los ciudadanos de la capital del país, que diariamente utilizan este recurso para sus labores diarias.



No obstante, la entidad realiza frecuentemente trabajos de mantenimiento y reparación de las redes eléctricas, por lo que es necesario cortar el suministro de energía para que los funcionarios puedan realizar sus labores.

Debido a esto, para el martes 20 de febrero de 2024, se tiene previsto que en 17 barrios de las diferentes localidades de Bogotá, se presenten cortes de luz a lo largo de la jornada.



Estas suspensiones podrían tardar desde dos hasta ocho horas, dependiendo si el trabajo a realizar es más complejo para los funcionarios encargados.



A continuación, los barrios y horarios que se quedarán sin luz en la jornada de este 20 de febrero:



Localidad Bosa

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. De la CL 64 SUR a CL 66 SUR entre Cr.97 a Cr.99 - Barrio Ciudadela El Recreo II.



Localidad Antonio Nariño

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 14 SUR a CL 21 SUR entre Cr.23 a Cr.27 - Barrio Restrepo Occidental.



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la Cr.25 a Cr.27 entre CL 75 SUR a CL 77 SUR - Barrio Bella Flor Sur



Localidad Bosa

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.57 SUR a CI.59 SUR entre Cr.84 a Cr.86 - Barrio Escocia.



Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.83 a Cr.85 entre CI. 57 SUR a CI.59 SUR - Barrio La Paz Bosa.



Localidad Kennedy

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cl.12 a Cl.14 entre Cr.79 a Cr.81 - Barrio Vergel Occidental.



Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl.57 a Cl.59 entre Cr.83 a Cr.85 - Barrio La Paz Bosa.



Localidad Chapinero

Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.13 a Cr.15 entre CL.65 a CL 67 - Barrio Chapinero Norte.



Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. De la Cr.6 a Cr.8 entre CL.39 a CL 41 Barrio Sucre



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.4 a Cr.6 entre CI. 85 a Cl.87 - Barrio El Refugio.



Localidad Teusaquillo

Desde las 7:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. De la Cl.44 a CL 46 entre Cr.19 a Cr.21- Barrio Palermo.



Desde las 2:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. De la Cl.24 a CL 26 entre Cr.39 a Cr.41- Barrio El Recuerdo



Localidad Puente Aranda

Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.33 a Cr.35 entre Cl.7 a CI. 9 - Barrio Pensilvania.



Localidad Usaquén

Desde las 7:45 a.m. hasta las 3:30 p.m. De la Cl. 141 a Cl.143 entre Cr.18 a Cr.20 - Barrio Los Cedros



Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la Cl.166 a Cl.168 entre Cr.15 a Cr.17 - Barrio Toberín.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.8 a Cr.10 entre CL 182 a CL 185 - Barrio Verbenal San Antonio.



Desde las 11:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la Cr.6 a Cr.8 entre Cl.147 a Cl.149 - Barrio Cedro Salazar.