Más de 50 barrios de Bogotá no tendrán agua este martes 20 de febrero

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer que para la jornada de este martes 20 de febrero, se tienen previstos algunos trabajos de mantenimiento y reparación de las tuberías y elementos que se encargan de brindar el agua a los ciudadanos.



Debido a esto, se presentarán suspensiones del servicio en los sectores cercanos a las obras, debido a que los funcionarios se ven obligados a cortar el paso del líquido vital para poder realizar su trabajo.

Estas labores se hacen con el objetivo de reducir las posibles afectaciones que se presenten en las redes de suministro, además de reparar los daños que se generan en las mismas.



Para la jornada, se tiene previsto que cerca de 13 localidades presenten suspensiones del servicio que podrían tardar hasta 24 horas.



A continuación los barrios y horarios en los que se tiene programado cortes de agua, para este martes 20 de febrero:



Localidad Usaquén

Santa Barbara Occidental. De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Teusaquillo

Centro Administrativo Distrital. De la Calle 44 a la Calle 26, entre la Carrera 36 a la Carrera 45. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Ciudad Salitre Nor-Oriental y Ciudad Salitre Sur Oriental. De la Calle 22B a la Avenida Calle 26 (Avenida El Dorado), entre la Avenida Carrera 50 a la Avenida Carrera 60. (Fiscalía General de La Nación). Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a el cambio de medidor.



Localidad Engativá

Quinta Camacho. De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 72 a la Carrera 76. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Puente Aranda

Ortezal, Batallón Caldas. De la Avenida Calle 20 (Avenida Américas) a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor.



San Rafael Industrial, Barcelona, Colón. De la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 9 o Avenida Américas a la Calle 5C. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a renovación de red acueducto.



Localidad Fontibón

Valparaíso, San Pedro de Los Robles, El Carmen, La Laguna y El Guadual de Fontibón. De la Carrera 96B a la Carrera 107A, entre la Diagonal 16 a la Avenida Carrera 50. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor.



Montevideo Zona Industrial, Franco. De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 13 a la Calle 22. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Ciudad Bolívar

Las Acacias, Los Laureles, Candelaria. De la Calle 58D S a la Calle 66S, entre la Carrera 19 a la Carrera 38. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Usme

La reforma, Chapinerito. De la Calle 95 Sur a la Calle 80 Sur, entre la Carrera 7 Este a la Carrera 4. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.



Localidad Tunjuelito

Fátima, San Vicente Ferrer, Venecia. De la Avenida Calle 45 Sur a la Calle 56A Sur, entre la Transversal 60 a la Transversal 33. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.



Localidad Kennedy

Mandalay. De la Carrera 78 a la Carrera 78K, entre la Calle 6 a la Calle 3. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cierre a terceros.



Localidad Suba

Prados de La Sabana, Gilmar, Caminos de San Lorenzo, La Colina. De la Calle 134 a la Calle 170, entre la Carrera 57 a la Carrera 72. Debido a 10:00 a.m. hasta por 12 horas. Debido a verificación metrológica.



Localidad Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar, Soacha, Santo Domingo Nuevo y Santo Domingo Antiguo Sierra Morena , Sierra Morena 2, El Peñón del Cortijo, Ismael Perdomo, Santa Viviana, Caracolí, El Mirador de Corinto, San Antonio del Mirador, Espino 1, El Mirador de La Estancia, Perdomo Alto, Rincón de Galicia, Los Tres Reyes, Los Tres Reyes 1, María Cano, Espino, Luis Carlos Galán I, II y III, Villa Mercedes, Santo Domingo, Santa Viviana , Minuto de Dios, Los Robles, Mirador de Corinto, La Capilla, Los Balcanes, Zona Industrial de Cazuca, Las Quintas 2, Quintanar de Los Cerezos, Quintanar de Los Almendros, Quintanar de Los Sauces, Simón Bolívar, Quintanares VII Etapa



De la Calle 69F Sur a la Calle 56 Sur, entre la Transversal 34C a la Carrera 70C. De la Calle 13 a la Calle 4, entre la Transversal 19 Este (Carrera 14B Este) a la Transversal 9 Este. Desde las 6:00 p.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación del macromedidor.