Ojo: así funcionará el pico y placa en Bogotá este viernes 12 de abril

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la ciudad, el pico y placa ha sido adoptado como una de las principales alternativas que tiene la capital colombiana para intentar disminuir la congestión vial que se presenta en las principales avenidas de Bogotá.



Esta norma, que es obligatoria tanto para vehículos particulares como para taxistas y conductores de transporte de carga, también tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación presentes en la calidad del aire.



La medida funciona de acuerdo al último dígito de la placa del automotor y si el día del calendario es par o impar.

Teniendo en cuenta esto, para la jornada de este viernes 12 de abril de 2024, el pico y placa contempla que los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular en un horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m.



Por el lado de los taxistas, la medida de restricción afectará a cuyos conductores tengan en su vehículo placa terminada en 9 y 0. Ellos no podrán circular dentro de la ciudad desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Cabe mencionar que esta medida adoptada por las autoridades, también tiene como objetivo incentivar a los conductores y usuarios afectados para que utilicen alternativas de transporte como el uso de la bicicleta o de carro compartido. Así mismo, la ciudad cuenta con el servicio de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).



Recuerde que en caso de ser sorprendido infringiendo la norma obligatoria, los conductores serán sancionados con una multa económica de 650.000 pesos colombianos, sumado a que las autoridades correspondientes le inmovilizarán en vehiculo.