Polémica con importante director por caídas en el ciclismo ¿qué dijo?

El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, está al tanto de lo que ocurre en el ciclismo internacional y con las principales figuras que le apuntan a participar en la tercera grande de la temporada.



El reconocido dirigente manifestó que espera tener a los mejores pedalistas durante la edición número 79 de la Vuelta a España, pero no "porque hayan sufrido antes caídas" que no les hayan permitido estar en el Tour de Francia o Giro de Italia, haciendo referencia a los más recientes hechos de caídas.

Según Guillén, “por supuesto que tenemos que lamentar la tremenda caída sufrida en la vuelta al País Vasco. Sobre todo desear la pronta y máxima recuperación de los corredores que la han padecido”. Además, en medio de la presentación de los malliots de la vuelta tanto masculina como femenina, relató que “las caídas en el ciclismo es lo que hoy más nos preocupa”.



Seguidamente confesó que: “Hay muchas razones por las que queremos que vengan los grandes corredores a la vuelta, pero nunca será porque tengan una desgracia” agregando que el ciclista “es quien lo sufre”.



La organización de La Vuelta espera tener en el pelotón a principales figuras del ciclismo internacional, no obstante, en cabeza de su director, manifestaron que: “Queremos que vengan los grandes, pero no por caídas”.



Javier reconoció que “la Vuelta tiene muchísima importancia porque es un gran escaparate internacional, porque es necesario que los grandes tengan el mejor palmarés”. Así mismo, analizó que “ahora tenemos el Giro, luego el Tour y ya veremos qué nos depara la participación de la Vuelta, que ojalá como todos los años sea también extraordinaria”.



Cabe mencionar que la Vuelta a España, es la competencia que da cierre a las tres grandes del ciclismo, por lo que pedalistas que le apuntan a ganar un Giro o un Tour, no tienen entre sus objetivos conseguir o participar en esta competencia de tres semanas.