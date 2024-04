Camila Osorio no podría ir a Juegos Olímpicos: Federación respondió

María Camila Osorio es una de las máximas exponentes del tenis femenino en Colombia. Durante el WTA 250 de Bogotá, también conocido como la Copa Colsanitas, la deportista logró levantar el título de campeona tras vencer con parciales 6-3 y 7-6 a Marie Bouzková.



Tras conquistar un nuevo título, Osorio inmediatamente puso en duda su participación en el equipo Colombia durante la Billie Jean King Cup que también se disputa en la capital del país. Según relató, la cucuteña en entrevista con FUTBOLRED, la decisión se tomó “por temas físicos”, porque llevaba “mucho tiempo ligando con las lesiones”.

Sin embargo, días después y ante una ola de rumores, la colombiana aún no se encontraba totalmente descartada para la competencia, en la que desde un principio fue confirmada como integrante del equipo colombiano junto a otras destacadas tenistas.



Según una fuente consultada por El Tiempo, en caso de participar solo lo haría en forma de estrategia “ya que necesita cumplir con los requisitos de elegibilidad que pide la ITF y WTA” para poder estar apta en una eventual clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024.



“No había cumplido con el requisito de jugar dos veces, solo había jugado una, le falta una confrontación representando a Colombia para que el Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Tenis la inscriba”, afirmó la fuente al medio anteriormente citado.



Además, también resaltó que tanto el Comité Olímpico Colombiano como la Federación Colombiana de Tenis tienen el poder de negarle el aval de participar en París 2024. Justamente, la Federación en una carta enviada a la deportista le manifestó que esta entidad “tiene importantes dudas sobre el cumplimiento o no de tales requisitos, debido a su participación efectiva o no en los certámenes relacionados con la Billie Jean King Cup”.



El ente rector del tenis colombiano le manifestó a Osorio “que esclarecer definitivamente esas dudas está en manos de la Federación Internacional de Tenis (ITF) y no de esta Federación nacional”.



Según informó El Tiempo, María Camila cumple con los requisitos y el escalafón para hacer parte de las justas, sin embargo, la decisión sería de la Federación Colombiana de Tenis.