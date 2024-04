Inicia el racionamiento: barrios que no tendrán agua este 11 de abril

A partir de este jueves 11 de abril, los ciudadanos de Bogotá inician el racionamiento de agua que se da por los bajos niveles de este líquido en los principales embalses. La Alcaldía junto a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tomaron la decisión de realizar cortes de agua con el objetivo de ahorrar hasta dos metros cúbicos por segundo.



Tanto el primer día como el resto de jornadas, el corte del preciado líquido comenzará a las 8:00 a.m. y se extenderá por 24 horas. Según la EAAB la reconexión del servicio se podría tardar algunos minutos u horas más de lo previsto y el agua podría presentar decoloramiento sin afectar su potabilidad.

Para la jornada de este jueves 11 de abril de 2024, serán diez localidades ubicadas entre el nororiente, centro y sur de la ciudad, las que se vean afectadas con esta medida restrictiva.



Desde la actual administración y diferentes entidades, han recomendado a los usuarios que presenten cortes del líquido vital a seguir los consejos para ahorrar agua. Estas son las localidades que tendrán sectores sin agua y el perímetro que delimitan la llamada zona 1:



Antonio Nariño (23 barrios), Barrios Unidos (53), Chapinero (18), Los Mártires (22), Puente Aranda (69), Rafael Uribe Uribe (28), Santa Fe (1), Teusaquillo (52), Tunjuelito (4) y Usaquén (16).



Entre calle 116 y calle 85, entre carrera 2 y carrera 45

Entre calle 85 y calle 53, entre carrera 7 y carrera 45

Entre calle 85 y calle 26, entre avenida Caracas (carrera 14) y carrera 68 Entre calle 26 a calle 44 Sur, entre carrera 6 y carrera 68.



Estos serán los barrios que no tendrán agua a partir de las 8:00 a.m. y por 24 horas este jueves 11 de abril:



Antonio Nariño

• La Fragua - Urbanización Sargento Páez Pabón



• Campiña del Restrepo



• San Antonio - Urbanización Av. Luna Park



• Sultana



• Villa Mayor Antigua



• Eduardo Frei



• Santander



• La Fragua



• Santa Isabel V sector



• Santa Isabel del Restrepo



• La Fragua - Urbanización Ciudad de Quito



• Santander Norte



• Restrepo - Urbanización Alfonso López Pumarejo



• La Fraguita



• Luna Park



• Restrepo Occidental



• Sena



• Restrepo



• San Antonio



• 5 de Noviembre



• Arboleda del Rey



• San Jorge Central II sector



• San Jorge Central



Barrios Unidos

• Rincón del Salitre - Urbanización Modelo II



• Urbanización Santa Mónica



• Polo Club



• San Fernando Occidental -Urbanización Av. Chile



• San Fernando



• Polo Club - Urbanización El Lago



• Polo Club



• Concepción Norte



• La Esperanza



• Baquero



• Muequeta



• Quinta Mutis



• Benjamín Herrera



• El Rosario



• S.C Parque Distrital El Salitre



• Club de Empleados Oficiales



• San Miguel



• Popular Modelo - Urbanización Ciudadela de Los Parques



• Popular Modelo



• Parque Popular El Salitre



• José Joaquín Vargas



• J.J. Vargas - José Joaquín Vargas



• Los Alcázares - Urbanización Supercenter



• Colombia



• San Felipe



• La Aurora



• Los Alcázares Norte



• Los Alcázares



• Santa Sofía



• Polo Club - Colombiana de Capitalización II Sector



• Polo Club – Brasilia



• Urbanización Entre Ríos Zona Industrial



• 11 de Noviembre



• La Paz



• Siete de Agosto



• San Fernando Occidental



• La Merced Norte



• Juan XXIII



• Jorge Eliécer Gaitán



• 12 de Octubre



• Urbanización Simón Bolívar



• Metrópolis



• Entrerios - Urbanización Alma Industrial



• Entrerios



• Escuela Militar



• Polo Club - Colombiana de Capitalización I Sector



• La Patria - Barrio San Martín



• La Libertad



• Rafael Uribe



• La Libertad San Fernando



• 12 de Octubre – Alcabaza



• Simón Bolívar



• Urbanización Entre Ríos



Chapinero

• Espartillal



• Chicó Norte - Urbanización La Gran Vía



• Antiguo Country



• El Chicó



• Chapinero Norte



• Sierras del Chicó



• La Cabrera



• El Retiro



• Chicó Norte III Sector



• Quinta Camacho



• Chicó Reservado II Sector



• Chicó Norte - Urbanización Conjunto de La Cien



• Chicó Reservado



• Chicó Norte



• Lago Gaitán



• El Retiro - Villa Andina



• El Nogal



• Porciúncula



Los Mártires

• Diana Carolina



• Eduardo Santos



• El Vergel



• Santa Isabel Sur



• La Fragua



• Usatama



• Santa Fe



• Colseguros



• Florida



• Ricaurte



• Santa Isabel



• Samper Mendoza



• Voto Nacional



• La Pepita



• La Estanzuela



• El Progreso



• Paloquemao



• San Façon



• El Listón



• La Sabana



• Veraguas



• Santa Isabel Veraguas



Puente Aranda

• Pensilvania



• Brisas del Galán



• La Guaca



• Primavera Norte - San Francisco



• La Pradera



• La Trinidad



• Ciudad Montes III Sector



• Jorge Gaitán Cortés



• Urbanización Corkidi



• San Gabriel



• Colón



• Camelia II sector



• Galán - Urbanización Los Bungaviles



• Galán



• Cundinamarca



• Yira Castro



• Tibaná



• Urbanización Bosques



del Sur



• Bosque de Los



Comuneros



• La Asunción



• Las Violetas La Asunción



• Bochica Puente Aranda



• La Florida Occidental



• Estación Central



• El Ejido



• La Camelia



• Galán - El Portal delCastillo



• Galán - Urbanización Los Arrayanes



• San Eusebio



• Remanso Sur



• Autopista Sur



• Villa Sonia



• San Jorge Central



• Ortezal



• Camilo Torres



• La Ponderosa



• La Guaca IV sector



• Tibaná II sector -Parques de Primavera



• Santa Rita III Sector



• El Jazmín I sector



• El Jazmín II Sector



• El Sol



• Torremolinos



• Milenta



• Camelia Sur IV sector



• Villa Inés



• Urbanización Central - Jorge Gaitán Cortés



• Las Carabelas



• Santa Matilde II sector



• El Arpa y La Lira



• Industrial Centenario



• Los Ejidos



• Gorgonzola



• Batallón Caldas



• Salazar Gómez



• Centro Industrial



• Veraguas Central



• Primavera Occidental



• Santa Isabel Occidental



• Remanso



• Santa Matilde



• San Rafael Industrial



• Barcelona



• Puente Aranda



• San Rafael



• Barcelona - Urbanización Los Eucaliptos



• Portal Primavera II



• Parques de Primavera



• Villa del Rosario



Rafael Uribe Uribe

• Urbanización Tanque de Santa Lucía



• San Juanito



• San Jorge Sur



• San Jorge Gloria Gaitán



• Marco Fidel Suárez



• Tunal Sector I



• Libertador



• Santiago Pérez



• Centenario



• Quiroga Sur



• Olaya



• Quiroga



• Gustavo Restrepo



• San José Sur



• Urbanización Unidas Samoa



• Inles - Comfamiliares Aseguradores II



• Tunal Sector II



• Urbanización Santa Catalina



• Villa Mayor



• Santa Lucía



• Claret



• Murillo Toro



• Urbanización Santa Lucía



• Inglés



• Quiroga IX etapa



• Villa Mayor Oriental



• Bravo Páez



• Quiroga Central.



Santa Fe

• Sagrado Corazón Teusaquillo



• Cama Vieja



• Gran América - Multifamiliares Futura



• Ciudad Salitre - Urbanización Industrial Los Cámbulos



• El Campín



• Chapinero Occidental



• San Luís



• Galerías



• Gran América - El Parque



• Ortezal



• Pablo VI - Urbanización Montana Quirinal III etapa



• El Salitre A.S.D.



• Prados del Salitre



• Ciudad Salitre Nororiental



• Armenia



• Estrella



Teusaquillo

• Florida - Panamericano



• Gran América



• Acevedo Tejada



• Bosques del Salitre



• Santa Clara



• Ortezal



• Ortezal Cádiz



• El Recuerdo



• Quinta Paredes



• Pablo VI Etapa II



• Pablo VI Norte



• Biblioteca Virgilio Barco



• Parque Simón Bolívar



• El Salitre



• Pablo VI Etapa I



• Banco Central



• Belalcázar



• Santa Teresita



• Cama Vieja 2



• Ciudad Universitaria



• Centro Administrativo Occidental - CAN



• La Esmeralda



• Ciudad Salitre Suroriental



• Nicolás de Federman



• Campín Occidental



• La Soledad



• Palermo



• Quesada



• Alfonso López



• Ortezal - Quinta Paredes



• La Magdalena



• Las Américas



• Prados de Salitre II



• Cama Vieja Villa del CAN



• Centro Nariño



• Rafael Núñez.



Tunjuelito

• Escuela General Santander



• Tunal Antiguo



• Tunal Sector I



• Santa Lucía Sur.



• Santa Bibiana



• Escuela de Infantería



• Rincón del Chicó



• San Patricio



• Santa Ana Occidental



• Molinos Norte