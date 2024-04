Escándalo: tenista español fue suspendido tras graves confesiones

El tenista profesional y nacido en España, Aaron Cortés, recibió una sanción por parte de la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA), luego de una investigación que determinó al jugador como culpable de varias faltas cometidas mientras era jugador profesional.



Con 29 años, Cortés logró estar entre los primeros 1000 tenistas del ranking mundial y según la ITIA, la sanción se adopta luego de que el mismo jugador admitiera haber cometido más de 30 infracciones que atentaban contra el programa anticorrupción del tenis.

Según se dio a conocer, las faltas cometidas se habrían realizado entre el 2016 y 2018, tiempo donde Aaron habría manipulado el resultado de los partidos y aceptar dinero a cambio, además de no informar a las autoridades correspondientes sobre estos intentos de soborno. Sumado a esto, la investigación encontró que Aaron participó en apuestas de tenis y ayudo a facilitar dinero a los organizadores de torneos a cambio de invitaciones.



Además de los 15 años que estará suspendido, Cortés deberá pagar una multa de 75.000 dólares, lo que serían aproximadamente 285 millones de pesos colombianos. Sin embargo, podría recibir una reducción de la sanción económica si logra no reincidir en acciones corruptas.



Cabe mencionar que Aaron contribuyo en gran medida a la investigación realizada y por eso la ITIA tomó la decisión de reducir la multa economica.



El deportista no podrá jugar profesionalmente desde el próximo 27 de mayo de 2024 y se extenderá hasta el 26 de mayo del 2039. Durante estos 15 años, el jugador de 29 años, no podrá participar, entrenar o asistir a cualquier evento o partido relacionado con la ITIA o asociaciones nacionales de tenis.