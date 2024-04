Así quedaron los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo

El tercer Masters de la temporada 2024 y el primero que se realiza en la superficie de tierra batida, empieza a seleccionar solamente a los mejores del certamen.



Montecarlo abrió las puertas a decenas de tenistas, quienes desde la fase de clasificatorios han intentado llegar lo más lejos. Mientras que las figuras del deporte blanco, como Jannik Sinner o Novak Djokovic, aguardaban por su debut desde la segunda ronda.



Ahora el torneo ya se encuentra listo para iniciar la fase de octavos de final, donde la principal novedad se dio debido a la eliminación el vigente campeón y defensor del título, Andrey Rublev, quien fue derrotado a manos del australiano Alexei Popyrin en dos sets que terminaron 6-4, en ambas mangas.



Así mismo, el retiro de Carlos Alcaraz antes de su debut con el canadiense Felix Auger-Aliasssime, abrió un nuevo cupo que gracias al conocido lucky loser ahora ocupa Lorenzo Sonego, número 57 del ranking ATP. El italiano en su partido derrotó a Felix y tras haber estado eliminado, ahora se encuentra entre los mejores 16 tenistas del torneo.



Por el lado de Novak Djokovic y Jannik Sinner, principales favoritos a obtener el título, no tuvieron problemas para clasificar a esta fase y ambos ya se encuentran instalados en los octavos de final. El italiano deberá enfrentar al alemán Jan-Lennard Struff, mientras que Nole hará lo propio ante Lorenzo Musetti.



A la fecha, los partidos entre Holger Rune frente a Sumit Nagal y de Grigor Dimitrov ante Miomir Kecmanovic tuvieron que ser suspendidos. Los ganadores de estos compromisos se enfrentarán en los octavos de final. Los juegos de esta fase iniciarán este jueves 11 de abril con horarios aún por definir.



Así quedaron definidos los cruces de octavos de final en el Masters 1000 de Montecarlo 2024:



Alexander Zverev vs Stefanos Tsitsipas



Jan-Lennard Struff vs Jannik Sinner



Alexander de Minaur vs Alexei Poyrin



Karen Jachánov vs Daniil Medvedev



Lorenzo Sonego vs Ugo Humbert



Hubert Hurkacz vs Casper Ruud



Novak Djokovic vs Lorenzo Musseti



Ganador entre Holger Rune vs Sumit Nagal / Ganador de Grigor Dimitrov vs Miomir Kecmanovic