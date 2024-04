Juan Pablo Montoya se sincera sobre Michael Schumacher: 'Era un loco'

La Fórmula 1 es uno de los deportes en que Colombia ha dicho presente con el reconocido Juan Pablo Montoya, quien sostuvo múltiples batallas en la pista con la leyenda del automovilismo Michael Schumacher durante los primeros años del nuevo milenio.



El colombiano durante el 2001 y por varias temporadas fue una de las principales figuras de la escudería Williams y McLaren, con las que protagonizó las más épicas y recordadas carreras junto a Schumacher, quien conducia el monoplaza de Ferrari.

En medio de una entrevista con la Fórmula 1, el bogotano recordó los momentos que marcaron su paso por la Gran Carpa y confesó su malestar con los demás pilotos, quienes tenían respeto por grandes figuras, como en ese caso, Michael Schumacher.



“El único problema con Michael es que nadie le competía. Cuando Michael venía desde atrás, todos se corrían y lo dejaban pasar y eso me molestaba mucho. Eran como ‘es Michael no lo hagamos enfadar’, afirmó de entrada Montoya.



Seguidamente, mencionó que a pesar del respeto que le tenía, él “era un cabrón manejando” y por eso la “gente pensaba que yo era un loco”. Esto, según Juan Pablo, funcionaba “porque cuando les tiraba el carro, ellos sabían que yo no me iba a mover, entonces había dos opciones o te corrías o nos estrellábamos”.



Además, reveló que nunca hablaba con Michael ni antes ni después de los Grandes Premios y que la única vez en la que compartieron fue en una fiesta al término de una carrera donde junto a Rubens Barrichello terminaron bajo los efectos del alcohol. “La única vez que hablé con Michael fue cuando yo corría en BMW y él seguía en Ferrari y nos invitaron a una fiesta después de la carrera. Estábamos Michael y Rubens y los tres nos emborrachamos”, confesó.



Finalmente, también se refirió sobre la actualidad de la Fórmula 1 y de las buenas relaciones que sostienen los pilotos de las diferentes escuderías. “En mi tiempo yo no hablaba con nadie. Yo venía con la mentalidad de no hacer amigos. Ahora todos son amigos y son buenas personas. Es muy difícil atacar al otro y lanzarle el carro cuando te cae bien”, afirmó.