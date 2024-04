Racionamiento de agua en Bogotá: Guía práctica y consejos para ahorrar

La medida, anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán en compañía de entidades como el Acueducto de Bogotá, tiene como objetivo principal ahorrar dos metros cúbicos de agua por segundo en la capital. Para eso, no solamente se necesita del racionamiento del vital líquido, sino también, de medidas que adopte la ciudadanía para ahorrar y no desperdiciar el agua en sus actividades diarias.



El racionamiento se impone en la ciudad debido a que los embalses que proveen el líquido se encuentran en sus niveles más bajos registrados desde hace más de 40 años. Y por eso, cientos de ciudadanos ahora se preguntan ¿cómo se puede ahorrar agua?.

“Hacemos un llamado a mantener las medidas de ahorro del agua. El embalse Chuza está por debajo de 18%; el sistema agregado norte por debajo de 55%. La temporada seca no ha frenado, así que no tenemos certeza de cuándo se va a revertir esta situación”, afirmó Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB.



¿Cómo se puede ahorrar agua durante el racionamiento en Bogotá?



Una de las principales y más importantes recomendaciones que realizan las autoridades es cerrar la llave de agua, mientras no se esté utilizando al momento de cepillarse los dientes, afeitarse, lavar platos o ropa.



Según estudios, si una familia de cinco personas cierra el grifo mientras se lava los dientes, se pueden ahorrar hasta 40 litros de agua al día. Misma situación cuando los hombres se disponen a afeitarse.



En cuanto a los inodoros, se recomienda utilizar escusados que cuenten con tecnología de ahorro, debido a que estos, utilizan seis litros de agua. Así mismo, verificar si hay fugas y acumular varias descargas antes de activar el inodoro, son consejos que ayudarán al ahorro.



Así mismo, tomar duchas de cinco o menos minutos y cerrar la llave mientras se está utilizando el jabón o champú, junto a recoger el agua que sale mientras se espera que la ducha caliente, ayudará a reducir considerablemente el gasto del preciado líquido.



Al momento de cocinar, utilizar un recipiente lleno y lavar todos los ingredientes a consumir. De igual manera, revisar que el grifo no quede goteando, ni tenga fugas.



En cuanto al lavado de carros, motos, bicicletas o demás elementos, se recomienda usar una sola cubeta y paños, en vez de utilizar la manguera.



Estas son algunas recomendaciones que realiza el Acueducto de Bogotá:



• Usar un vaso para el cepillado de dientes.

• Ducharse máximo en cinco minutos.

• Recolectar en un balde el agua fría de la ducha mientras esta se calienta.

• Usar la lavadora con la carga completa.

• Cerrar la llave cuando se afeita, se enjabona o se aplica el champú.

• Revisar que los empaques de las llaves, duchas y tuberías no presenten escapes.

• Limpiar, al menos dos veces al año, los tanques de almacenamiento para preservar la

calidad del agua en la vivienda.

• Usar la lavadora con carga completa