Giro de Italia: Wout van Aert confirmó dura decisión sobre su futuro

Luego de una grave caída que se generó en medio de la carrera denominada A Través de Flandes, el pedalista belga Wout van Aert, del Visma Lease a Bike confirmó que no podrá estar en la próxima versión del Giro de Italia, la cual iniciará el próximo 4 de mayo.



Según comentó el ciclista por medio de un video en el que realizo el anunció, la decisión de no participar lo ha dejado "realmente decepcionado" debido a que era "el segundo gran objetivo de la temporada".



Tanto para el equipo como para el corredor, la "salud es la prioridad" y por eso necesita de un tiempo para poderse recuperar totalmente.

En los últimos días, el ciclista, de 29 años, fue dado de alta del centro hospitalario con varias fracturas en la clavícula, el esternón y las costillas, sumado a las contusiones y laceraciones que en un principio le impidieron competir durante el Tour de Flandes y la París-Roubaix.



“Mi recuperación va bien, pero aún no puedo entrenar. Muchas de mis lesiones están recuperándose bastante bien, pero mis costillas siguen siendo un factor limitante, por lo que en este momento no puedo entrenar”, confesó van Aert.



Así mismo, relató que intentó subirse nuevamente a una bicicleta, sin embargo, no ha sido “suficiente como para poder entrenar”.



Para la primera grande, Wout iba a tener la posibilidad de ser líder del Visma, equipo que tomó la decisión de sustituir el lugar con el francés Christophe Laporte, quien ahora deberá afrontar el reto en la competencia de tres semanas.



Cabe recordar que Jonas Vingegaard, también integrante de la escuadra, se encuentra en duda y prácticamente descartado tras la aparatosa caída que sufrió en la Vuelta al País Vasco. Debido a estos accidentes, el Visma ya ha perdido a dos importantes figuras de su nómina.