Rafael Nadal sobre si estará en Barcelona: 'No quiero confirmar'

Rafael Nadal no se da por vencido e intenta volver a las canchas para disputar un torneo profesional. Algo que no hace desde el pasado mes de enero, cuando en Brisbane, presentó molestias físicas que lo han venido afectando hasta el momento.



Debido a esto, el español no ha podido tener protagonismo en importantes torneo como en Indian Wells o Montecarlo, sin embargo, espera debutar en el primer torneo que se realiza sobre tierra batida en este 2024.



En Barcelona, Nadal ya entrena y espera tomar una decisión en los próximos días, sin embargo, ante la especulación y comentarios de sus millones de seguidores, envió un mensaje por las redes sociales.

“Primer entreno... con la ilusión de estar aquí estos días previos al inicio del torneo”, inició diciendo Rafa al término de su entrenamiento en Barcelona de cara al ATP 500 que dará inició desde el próximo 14 de abril.



El exnúmero uno del mundo comentó que: “Estoy aquí para ver qué tal... con las ganas de jugar. Ya os iré contando”, dijo sin revelar la evolución de sus molestias.



Posteriormente, anunció que no confirmará si participará en el ATP 500 de Barcelona hasta no estar seguro. “Importante decir que no quiero confirmar que jugará, ojalá que sí. Ya veremos”, concluyó el experto en el polvo de ladrillo.



Cabe mencionar que la última vez que se vio a Nadal jugando un partido fue en el encuentro de exhibición ante Carlos Alcaraz en Las Vegas, antes de comenzar el Indian Wells, mientras que su último partido se dio en Brisbane durante el tercer duelo, cuando perdió y terminó lesionado.



Se espera que la leyenda del tenis de a conocer su decisión final en los próximos días antes de iniciar el certamen.