Doloroso relato de los padres de Vingegaard: 'Está siendo un infierno'

Jonas Vingegaard fue el ciclista que llevó la peor parte durante la caída que se presentó en la cuarta jornada de la Vuelta al País Vasco. El danés sufrió múltiples lesiones como fractura en su clavícula, la cual fue tratada con una cirugía realizada el pasado lunes 8 de abril en un hospital de Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz, en España.



El pedalista continúa internado en el centro médico y sus padres, a miles de kilómetros de distancia, se encuentran en una angustia total, sin poder haber visto o hablado con su hijo, Jonas.



Según narró Claus Vingegaard en una entrevista al medio danés Ekstra Bladet, aunque ha pasado una semana de la caída, “no hemos sabido nada” del ciclista.



“Está siendo un infierno para nosotros”, relata el progenitor de la estrella del ciclismo internacional, quien confirmó que “Aún no hemos podido hablar con él, ni con su esposa, ni con el equipo. No sé cómo es posible esto”.



El padre confesó que la única fuente de información que tienen por el momento, es lo que leen a través de los medios de comunicación. “Solo sabemos lo que leemos en los medios. No es que no queramos ir a visitarle en España, pero creo que, de momento, no debemos hacerlo, solo recibimos actualizaciones menores”.



Cabe mencionar que el más reciente parte médico de Jonas se dio el pasado 9 de abril, cuando confirmaron que la operación de la clavícula había sido un éxito y estaría las próximas semanas recuperándose. “Se encuentra bien y expresa su agradecimiento a todos por sus amables palabras durante los últimos días”, afirmó el Visma.



Por ahora, aunque no se ha realizado el anuncio oficial, se estima que Vingegaard no pueda correr durante varios meses, por lo que se estaría perdiendo el Tour de Francia, principal objetivo que tenía el danés junto a su equipo para la actual temporada.