¿Qué tiene que ver Alejandro Sanz en el divorcio de Shakira y Piqué?

La novela de Shakira y Gerard Piqué está lejos de terminarse. El momento deportivo que pasa el defensor del Barcelona, la estabilidad emocional de la colombiana, los problemas de salud de su padre, la forma como dio a conocer la infidelidad del deportista y la custodia de los hijos son temas que todavía se siguen discutiendo en los principales portales del mundo del entretenimiento. A todo esto, se suma la versión de la cercanía de Alejandro Sanz con la artista.

Toma fuerza la incidencia de Alejandro Sanz, como aparente ‘consejero’ de la colombiana, el periodista Javier de Hoyos del programa Socios del Espectáculo, señaló que la compañía del cantante va más allá del asesoramiento legal en la firma del divorcio.



Según él, la barranquillera desea abandonar España por un nuevo amor: ‘Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse… Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince años’.



Sanz apoyaría la idea de que Shakira se mude a Miami y comience una nueva vida, lejos del asedio de la prensa catalana. Punto que puede darse dado que la cantante se encuentra en las grabaciones del reallity “Dancing with myself”.



Ahora los medios españoles dicen que Shakira estaría dispuesta a pagar dos millones de dólares con el fin de que su ex pareja acepte no luchar por la custodia de Milán y Sasha.



Shakira y Alejandro Sanz sostienen una relación de amistad desde 2005, cuando protagonizaron La Tortura.