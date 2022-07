Falcao se quebró al recordar a su padre: así fue el emotivo momento

Radamle Falcao García vivió un sentido momento este jueves, cuando en diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio recordó a su padre Radamel Enrique García King, quien falleció en enero del 2019.

Al final de la charla, le preguntaron al atacante samario por ese proceso que vivió rumbo al profesionalismo en el que Radamel Enrique, que también se dedicó al fútbol, lo acompañó y si él como padre lo hará también con su hijo Jedidiah.



Falcao se demoró en contestar y con la voz entrecortada tan solo pudo decir: “Me emocioné”. Tomó unos instantes para tomar la palabra nuevamente hasta que se tranquilizó.



“Creo que todos los valores que mi papá me enseñó sobre el deporte y la vida, trato de aplicarlos. Él estuvo muy pendiente de mí. Tuve la fortuna, la bendición de tener esa enseñanza tan cerca en mi casa, esa ética profesional y sobre todo me transmitió la pasión, el respeto por el deporte que practico”, mencionó.



Y sobre su hijo, que está próximo a cumplir los dos años, y el fútbol esbozó: “Cuando lo veo me ilusiona. Vamos a ver”.



No se pierda la charla del ‘Tigre’: