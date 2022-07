Shakira sufre negativa de Piqué a acuerdo pero Alejandro Sanz la apoya

La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue siendo noticia, ahora por los detalles de un tema clave que es la custodia de los hijos de la pareja.

Aunque se dice que la cantante habría ofrecido pasajes en primer clase, un mes de vacaciones y hasta compartir su casa en Miami con su ex, además de ayudarle a pagar una deuda considerable (cercana a 3 millones de euros) con impuestos de España, el futbolista se habría negado e intentaría retener a sus hijos en Barcelona.



Así lo informó el paparazzi Jordi Martín: “se ha producido una reunión entre Shakira y Piqué, frente a frente, con sus respectivos abogados. Por lo que me comentan, fue una reunión bastante tensa”, indicó el periodista en el programa El Gordo y la Flaca.



"Se ha debatido cuál será el futuro respecto a dónde van a residir los niños y con quién. Dicen que Piqué se mantuvo muy firme en no querer que residan en Miami, argumentando que rompería la estabilidad de los niños”, añadió, explicando que en España las leyes privilegian la estabilidad de los menores, un problema serio para la intención de la artista de radicarse con ellos en Estados Unidos.



“Me aseguran que (Shakira) salió devastada, que planteó formalizar una última propuesta, ya que, le parece ‘Injusto que me tenga que quedar a residir en una ciudad a la cual no me une nada’”, concluyó.



No está sola



Según el medio LOOK, la barranquillera, además del apoyo de su familia, tendría en este conflicto un aliado incondicional: Alejandro Sanz.



El artista, con quien ella ha hecho colaboraciones y la une una firme amistad, le habría recomendado a la abogada Pilar Mañé para los trámites sobre la custodia de Milan y Sasha y habría aconsejado a Shakira que se mude a Miami, con el fin de que recupere su felicidad y pueda volver a sonreír.