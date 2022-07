'Informe Piqué': Shakira siempre supo andanzas de su ex y guardó un as

La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue siendo tema de conversación, ahora por cuenta las revelaciones que hace la prensa española por la pelea que sostienen por la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha.

Shakira lo pasa tan mal como es posible en Barcelona, mientras espera a la solución del conflicto, que pasa por los abogados y que, al parecer, no podría tenerla en una posición más lejana a una negociación con Piqué. Los paparazzi la asedian, su padre ha sido internado en el hospital y ella un día encuentra sus paredes pintadas con grafittis y otras su automóvil con las dos llantas pinchadas.



Esa situación se ha vuelto molesta y la obligaría a usar una fuerte carta en su intención de llevarse a sus niños a Estados Unidos: el llamado 'informe Piqué'.



“Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar los informes que encargó de Gerard. Ella no era ajena a la afición de su chico por el tonteo, pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron” dice Informalia, en El Economista, citando fuentes cercanas a la pareja. ¿Siempre fue infiel? Puede ser que eso no lo viera venir... pero sí que podría aprovecharlo ahora a su favor.



La artista sospecharía hace tiempo de la vida oculta de su pareja y habría contratado a detectives privados para seguirlo, armando lo que sería un completísimo informe de las actividades del futbolista.



“Tiene todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares”, le indicaron las fuentes al sitio Informalia. “Piqué se ha buscado una mala enemiga y él lo sabe. La conoce mejor que nadie. Y tiene ira, rencor y recursos suficientes para complicarle la vida”, añadió.



El conflicto avanza mientras ella pasa vacaciones con sus hijos en el norte de España, dedicada al surf. Sus abogados hacen el trabajo por ella. Si en realidad el informe es tan revelador, podría tener la sartén por el mango y Piqué podría verse derrotado. De tonta, evidentemente, no tiene un pelo.