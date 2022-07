¿Juntos no revueltos? Shakira y Piqué compartirían casa, según acuerdo

Shakira y Gerard Pique, capítulo 1.500. Se ha dicho tanto y tan poco realmente confirmado que ya casi nada causa sorpresa. ¿O si?

El programa 'Chisme no like', de Estados Unidos, se adelantó a todos y publicó el que sería el acuerdo de separación, en el que hay más de una sorpresa.



Según la fuente, el futbolista habría incumplido los primeros puntos de acuerdo al presentarles a sus hijos a una llamada 'amiga especial', la misma con la que, según rumores, ya no habría ninguna relación. Eso pudo dejar a la cantante en una posición de privilegio para convencer a su ex de un acuerdo de separación que privilegie la tranquilidad de sus hijos, Milan y Sasha.



El punto clave es que los menores vivirían con su madre, al parecer en Miami: "ella está dispuesta a cubrir la manutención absoluta de los dos hijos y a pagar cinco pasajes al año, en primera clase, para que Piqué los visite", dijo el programa.



Sería, en todo caso, una casa de puertas abiertas para el deportista y empresario: "Shakira Le propondría que Piqué se puede quedar en la casa junto con ella y los hijos cuando vaya a visitarlos. Estarán en la misma casa".



Finalmente, los presentadores mencionaron que "Piqué terminara viendo a un psiquiatra porque le entró una fuerte depresión", situación que no se confirmó... Como casi nada en esta historia.