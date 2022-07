Shakira y Piqué no son los únicos: sorpresivo divorcio de una leyenda

Mientras los sitios especializados de farándula llenan sus espacios con detalles de la ruptura en Shakira y Gerard Piqué, en Italia la sorpresa es total ante el anuncio del final de una relación que era, para muchos, casi indestructible.

La cantante colombiana y el futbolista del FC Barcelona adelantan sesiones con sus abogados, definiendo específicamente la custodia de sus dos hijos, y la puja pasaría por la decisión de ella de llevarlos a vivir a Estados Unidos y la negativa de él de separarse de ellos.



Los puntos de acuerdo serían nulos, según varios medios en España y la situación amenaza con ir hasta la publicación de detalles de las presuntas infidelidades del deportista, documentados por investigadores privados, al parecer contratados por la barranquillera.



Pero esa relación, que duró doce años, no es el tema del que se habla ahora en la prensa del corazón en Italia, sorprendida con el anuncio de una de las leyendas del fútbol local.



Los principales medios registran la decisión del ex futbolista Francesco Totti y la modelo Ilary Blasi de poner fin a un matrimonio que duró nada menos que 20 años, y del que quedan tres hijos.



"Después de 20 años juntos, lamentablemente mi historia de pareja con Ilary se ha terminado. Todo lo que he dicho en estos últimos meses ha sido para tratar de proteger a nuestros hijos", afirmó Totti, quien recientemente había negado los rumores de la separación.



"He intentado superar la crisis de mi matrimonio pero hoy comprendo que la separación, aunque dolorosa, ya no es evitable. Seguiré unido a Ilary en la educación de nuestros maravillosos tres hijos, siempre con gran respeto por mi mujer", añadió.



A su turno, la presentadora del reality 'La isola dei famosi' explicó: "el proceso de separación quedará como un hecho privado y no seguirán otras declaraciones por mi parte. Invito a todos a evitar especulaciones y sobre todo, a respetar la privacidad de mi familia".



Los rumores de una posible infidelidad del futbolista aparecieron en febrero pasado pero ambos negaron que sufrieran una crisis. Ahora su divorcio, como han dicho, es irremediable.