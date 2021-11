Lesionados y algunos goles: balance de los colombianos en el exterior

A semana y media del regreso de las Eliminatorias sudamericanas, los futbolistas colombianos que juegan en el exterior se preparan de la mejor manera para recibir el llamado a Selección Colobia.



Si bien se vieron algunos goles cafeteros, Reinaldo Rueda está seriamente preocupado por el estado físico de algunas de sus figuras. Acá el balance de cada caso.

ARQUEROS



David Ospina: fue titular en la victoria del Nápoles en su visita al Salernitana por 0-1. Cuarta valla invicta de manera consecutiva.



DEFENSAS



Carlos Cuesta: no fue convocado con el Genk de Bélgica. Continúa lesionado del tendón de la corva y se espera que reaparezca entre semana en la Europa League.

Daniel Muñoz: fue titular en la goleada del Genk de Bélgica por 2-6 en su visita al Zulte. Jugó la totalidad del encuentro y dio una asistencia.

Jhon Janer Lucumí: fue titular en la goleada del Genk de Bélgica por 2-6 en su visita al Zulte. Jugó la totalidad del encuentro y anotó uno de los seis goles de su equipo.

Davinson Sánchez: fue suplente en la dolorosa derrota del Tottenham por 0-3 contra Manchester United. Su último partido data del 27 de octubre en Copa.

Éder Álvarez Balanta: fue titular en la victoria a domicilio del Brujas frente al STVV (1-2). Jugó únicamente la primera mitad.

Johan Mojica: fue titular en la derrota del Elche por 1-2 frente al Real Madrid. Jugó todo el partido y tuvo responsabilidad en uno de los goles visitantes.

Helibelton Palacios: fue titular en la derrota del Elche por 1-2 frente al Real Madrid. Jugó todo el encuentro.

Yerry Mina: no fue convocado con el Everton. El zaguero sigue lesionado y es duda para las Eliminatorias.

Stefan Medina: fue titular en el empate a uno de Monterrey con el Atlético San Luis. Salió del campo a los 14 minutos por un problema muscular y es seria duda para las Eliminatorias.

William Tesillo: fue titular en el empate a cero de León contra Toluca. Jugó la totalidad del encuentro y recibió na tarjeta amarilla al minuto 26.

Yairo Moreno: fue titular en el agónico empate de Pachuca con Pumas. Jugó todo el partido, anotó de penlati al minuto 88 y fue elegido como la figura del partido con una calificación de 8.1.

Jeison Murillo: fue titular en el empate del Celta con Rayo Vallecano. Jugó todo el partido.

Óscar Murillo: fue titular en el empate de Pachuca con Pumas. Jugó la totalidad del encuentro.

Frank Fabra: fue titular en la derrota 0-1 de Boca Juniors frente a Gimnasia. Disputó 78 minutos.

MEDIOCAMPISTAS



Gustavo Cuéllar: fue titular en el empate a uno del Al-Hilal en casa del Al-Ahli. Disputó 74 minutos y recibió tarjeta amarilla al 33.

Jefferson Lerma: fue titular en la victoria del Bournemouth por 0-2 en su visita al Reading. Jugó la totalidad del encuentro.

Juan Fernando Quintero: regresó a China para unirse a los trabajos con el Shenzhen de China. Lo más seguro es que no pueda ser convocado.

James Rodríguez: fue titular en la derrota 2-1 del Al-Rayyan en casa del Al-Arabi. Hizo una asistencia al minuto 69 y se fue expulsado al 90+9'.

Juan Guillermo Cuadrado: fue titular en la derrota 2-1 de la Juventus en casa del Hellas Verona. Jugó 69 minutos

Luis Díaz: fue titular en la victoria 4-1 del Porto contra Boavista. Jugó todo el partido, marcó al minuto 21, asistió al 90+6' y fue elegido como la figura del partido con una calificación de 9.1.

Edwin Cardona: ingresó al minuto 66 en la derrota de Boca Juniors frente a Gimnasia.

Luis Sinisterra: fue titular en la agónica victoria 0-1 del Feyenoord de Países Bajos en su visita al Sparta. Disputó la totalidad del encuentro.

Matheus Uribe: fue titular en la victoria 4-1 del Porto contra Boavista. Salió del campo a los 54 minutos por un problema muscular, no podrá jugar entre semana en Champions y es duda para Eliminatorias.

Sebastián Pérez: ingresó al iniciarse el segundo tiempo en la derrota del Boavista por 4-1 en casa del Porto. Recibió tarjeta amarilla al minuto 82.

Wilmar Barrios: fue titular en la goleada 4-1 del Zenit de Rusia contra Dinamo Moscú. Disputó 90 minutos.

Jorman Campuzano: no fue convocado con Boca Juniors por una lesión muscular.

Víctor Cantillo: fue suplente en la agónica victoria de Corinthians por 1-0 frente a Chapecoense.

Jorge Carrascal: ingresó al minuto 85 en el empate a uno de River Plate con Estudiantes.



DELANTEROS



Duvan Zapata: fue titular con Atalanta en el empate a dos contra la Lazio. Jugó todo el partido y anotó al minuto 45+1.

Radamel Falcao García: fue titular en el empate a cero del Rayo Vallecano frente al Celta. Disputó 73 minutos.

Alfredo Morelos: fue titular en la goleada del Rangers de Escocia 1-6 en casa del Motherwell. Disputó 72 minutos.

Luis Javier Suárez: fue titular en la goleada del Granada por 0-3 en su visita al Levante. Disputó 64 minutos, anotó al 38 y fue elegido la figura del partido con una calificación de 8.0.

Miguel Ángel Borja: no fue convocado por Gremio de Porto Alegre por acumulación de tarjetas amarillas.

Duván Vergara: ingresó al minuto 14 en el empate a uno de Monterrey con el Atlético San Luis.

Rafael Santos Borré: fue titular en el empate a uno del Eintracht Frankfurt con el RB Leipzig. Disputó 82 minutos.

Luis Fernando Muriel: ingresó al minuto 67 en el empate a dos de Atalanta contra la Lazio

Roger Martínez: fue suplente en la derrota 2-1 del América de México en casa de Cruz Azul.

Juan Ferney Otero: fue titular en la agónica victoria del Santos Laguna por 2-3 frente al Querétaro. Disputó 79 minutos.