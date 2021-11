¡Atención, Rueda! Preocupación en México por lesión de figura cafetera

A menos de dos semanas para el regreso de las Eliminatorias sudamericanas, Reinaldo Rueda recibió este domingo pésimas noticias desde territorio mexicano. Un nuevo lesionado a la lista.

No transcurrieron siquiera 15 minutos del duelo entre San Luis y Monterrey, cuando Stefan Medina prendió las alarmas. El antioqueño recibió un fuerte golpe en su pierna, fue atendido por varios minutos y finalemnte tuvo que ser sustituido.



Al 14' abandonó el terreno de juego y en su lugar ingresó el también colombiano Duván Vergara.



Si bien no se conocen mayores detalles del estado del defensor, los aficionados del club evidenciaron su preocupación en redes sociales: “Atención Stefan Medina sale. A la espera de que tan grave pueda ser”, “Que no sea nada grave lo de Stefan Medina”, “@StefanMedina esperemos que todo este bien parce”, “NOOOOOOO, STEFAN TU NO”...



El ex-Nacional se une considerable lista de lesionados pensando en los próximos duelos de Selección: Carlos Cuesta, Matheus Uribe y Yerry Mina.



Vale recordar que Colombia visitará a Brasil el 11 de noviembre y recibirá a Paraguay cinco días después (16/11). Justamente Medina fue titular frente a la Canarinha en el duelo de la pasada triple jornada disputado en Barranquilla.