¿Hay que procuparse por Baldomero? Restrepo dio detalles de su estado

En la fecha 17 de la Liga BetPlay 2021-II, Atlético Nacional protagonizó un flojo empate con Jaguares en Montería, resultado que le impidió sacarle una ventaja importante a Millonarios en la reclasificación.



Al respecto, el entrenador Alejandro Restrepo destacó la importancia de sumar jornada tras jornada, habló del debut de Ruyery Blanco con la camiseta verdolaga y dio detalles de la situación física de Baldomero Perlaza.



Acá sus declaraciones:

Balance del empate con Jaguares - Para nosotros es importante seguir sumando, mantener la posición en la tabla y reclasificación. Hoy sentimos que dentro del juego, el equipo siempre se sintió cómodo, buscó encontrar al hombre libre, aprovechar las ventajas que nos hicieran ingresar al área ival de la mejor manera, cómodos para finalizar. Tuvimos situaciones, no muchas, pero de calidad como para haber anotado. Este equipo por lo general convierte y nos vamos tristes por eso. También estamos contentos con el desempeño de los jugadores y después de esta seguidilla de cinco partidos consecutivos, con poco tiempo de recuperación, para nosotros es importante tener el grupo sano Ahora queda pensar en lo que viene, aprovechar esta semana larga y enfocarnos en lo que será la recta final del torneo



Debut de Ruyery Blanco - Todos tenemos plena confianza en Ruyery. Sabemos que es un goleador con mucho futuro. Creo que nosotros como cuerpo técnico le dimos todo el respaldo y lo sentimos aun más dentro del terreno de juego. Jugó muy bien de espaldas al arco, encontró bien al tercer hombre, se desmarco y se generó situaciones de gol, cumplió en la tarea defensiva de presión y la pelota quieta. Lo que buscamos es que todos sean jugadores completos. Hoy hay que valorar ese debut como titular de un hombre joven con mucho futuro.



Sustituciones en el el 2T- Queríamos arriesgar un poco, buscar esa interacción Jarlan-Yeison (Guzmán) y vimos que tocaba darle frescura al equipo. Después con la sustitución de Cristian (Devenish), lo que venía en el juego, las fatigas (Baldomero y Jarlan estuvieron ausentes algunos días por lesión), pero creo que quienes entraron los reemplazaron muy bien y el equipo compitió de muy buena manera.



Debut y consolidación de nuevos jugadores - No podemos olvidar que antes que nada este grupo es muy completo, tiene una mezcla importante de juventud y experiencia, jugadores con un gran pico de rendimiento. Durante la temporada, con Ruyery ya son 23 jugadores que han jugado como titulares. En este equipo normalmente no repetimos un once y en parte es por el nivel que ellos tienen y las oportunidades que se van ganando, el momento deportivo. Entienden lo que es este club y lo que nos estamos jugando.



Situación de Baldomero Perlaza - Después de la evaluación médica, Baldomero está bien. El médico habló con nosotros y está bien. No se puede olvidar que estuvo varios días por fuera, dos partidos sin jugar y si se le suma la humedad, el alto ritmo, pues seguramente tenía ya un desgaste importante y decidimos incluir un jugador más fresco que nos diera esa capacidad de jugar descansado.