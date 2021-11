Noviembre, a puro fútbol: agenda de colombianos en Champions y ligas

Noviembre empezó con fútbol y en la primera semana del mes, varios futbolistas colombianos serán protagonistas con sus equipos en las diferentes competencias del exterior.



Champions League, Europa League, Conference League y distintos torneos en Sudamérica, serán algunos de los escenarios en lo que los cafeteros esperan brillar para dejar el nombre del país en alto. Acá en FUTBOLRED repasamos la agenda del inicio del penúltimo mes del 2021.

Martes 2 de noviembre

Champions League

3:00 p.m. Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Zenit (Wilmar Barrios)

3:00 p.m. Atalanta (Duván Zapata y Luis Muriel) vs Manchester United



Miércoles 3 de noviembre

Champions League

12:45 p.m. Milan vs Porto (Luis Díaz)

3:00 p.m. Manchester City vs Brujas (Éder Álvarez Balanta)

3:00 p.m. Sheriff (Danilo Arboleda y Frank Castañeda) vs Inter de Milán



Liga de Brasil

7:00 p.m. Atlético Mineiro vs Gremio (Miguel Borja y Jaminton Campaz)



Copa Argentina

7:10 p.m. Boca Juniors (Edwin Cardona, Sebastián Villa, Frank Fabra, Jorman Campuzano) vs Argentinos Juniors



Liga de México



8:00 p.m. Pachuca (óscar Murillo, Aviles Hurtado, Yairo Moreno) vs Atlético San Luis (Jhon Duque)

10:00 p.m. Cruz Azul vs León (William Tesillo, Andrés Mosquera, Stiven Barreiro)



Jueves 4 de noviembre

Europa League

12:45 p.m. Genk (Daniel Muñoz, Jhon Lucumí) vs West Ham

12:45 Legia Warszawa vs Napoli (David Ospina)

12:45 p.m. Brondby IF vs Rangers (Alfredo Morelos)

12:45 p.m. Olympiacos vs Eintrach Frankfurt (Rafael Santos Borré)



Conference League

3:00 p.m. Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Vitesse

3:00 p.m. Unión Berlín vs Feyenoord (Luis Sinisterra)



Viernes 5 de noviembre

3:00 p.m. Lens (Deiver Machado) vs Troyes