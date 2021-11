Rueda los sigue con lupa: lesiones y ausencias para Selección Colombia

Faltan diez días para dos partidos definitivos en las Eliminatorias a Catar 2022: Brasil vs Colombia (11 de noviembre) y Colombia vs Paraguay (16). La convocatoria es cuestión de horas pero el rompecabezas no es sencillo: las lesiones y la inactividad, principalmente, tienen al técnico Reinaldo Rueda.

A quienes no juegan no les vendrán mal los viajes y el ajetreo de las visitas a Sao Paulo y Barranquilla. Pero a quienes arrastran problemas físicos les suena todo a sumar complicaciones. Y es eso lo que debe sortear el DT, sabiendo que correrá riesgos y seguramente tendrá que llamar a hombres que no están en las quinielas.



Así está la libreta del entrenador, con los nombres de aquellos con problemas marcados en rojo:



1. James Rodríguez



James se perfila como un regreso casi seguro a la Selección Colombia, pero el fin de semana no le vino bien. Y no solo por la expulsión, que lo priva de jugar los 4 partidos que esperaba en Al-Rayyan, sino por el último parte médico de su club: "James tiene una contusión en la décima costilla derecha, necesita unos días para sanar", dijo el club.



Lo bueno, el propio James dijo en sus redes sociales que está bien, pero que en efecto sufrió duros golpes: "Como ven ha sufrido un poco la nariz y la mandíbula en el golpe. La costilla se llevó la peor parte pero nada para preocuparse. Todo esto hace parte de nuestro trabajo. Unos días más y estaré otra vez entrenando", dijo, un poco llamando a la calma al técnico Rueda.



2- Yerry Mina



El zaguero de Everton no tiene minutos desde su regreso de la última fecha de Eliminatorias a Catar 2022. Llegó con problemas "en el tendón de la corva" y ahora se quedó por fuera del último duelo contra Wolverhampton por lo que el mismo club llamó "problemas en los isquiotibiales".



Lo cierto es que el caucano sigue al margen y es un completo misterio si llegará a una convocatoria, más allá del mensaje de tranquilidad que quiso dar en sus redes sociales.

3- Carlos Cuesta



El joven defensor del Genk de Bélgica es otro de los jugadores que volvió a su club con problemas físicos y no ha tenido minutos desde la pausa de selecciones de octubre. Su diagnóstico es un problema "en el tendón de la corva" que le ha impedido estar a órdenes del club, situación que habría creado gran malestar, según la prensa local. Este domingo quedó fuera en la liga local y se espera al jueves para verlo en Europa League, contra West Ham. Otro caso con más dudas que respuestas.



4. Stefan Medina

Este fin de semana, uno de los laterales fijos de la Selección Colombia salió golpeado en el Monterrey, cuando apenas se jugaba el minuto 11 del duelo contra San Luis. Al parecer sería un problema muscular que le daría para más de dos semanas de baja. Eso lossacaría de los planes. Sin embargo, no se confirmará hasta no tener un parte médico oficial.



5- Matheus Uribe



El mediocampista del que tanto se espera en Selección Colombia podría ser una baja firme de la Selección Colombia para enfrentar a Brasil y Paraguay.



Uribe salió a los 54 minutos del último duelo del Porto contra Boavista (4-1) y se le vio caminando con dificultad. El club informó que el volante tiene "problemas musculares en la parte posterior de su pierna derecha" y el técnico Sérgio Conceição se limitó a decir: "valoraremos y entenderemos la gravedad de la lesión de Matheus". En eso están, por ahora.



6- Sanos pero sin minutos



La buena noticia es que Miguel Borja, de Gremio de Brasil, y Dávinson Sánchez, de Tottenham, están sanos. Sin embargo, ninguno de los dos tuvo minutos el fin de semana. El primero por suspensión, debido a la acumulación de tarjetas amarillas, y el segundo por decisión del técnico Nuno Espíritu Santo, quien fue despedido en las últimas horas por malos resultados. Habrá que ver si esa falta de rodaje afecta bien el llamado o incluso la competencia con la tricolor.