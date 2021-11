¿Se condenó James en su regreso a Selección Colombia? Lo que le queda

James Rodríguez vio este fin de semana la tercera tarjeta roja de su carrera profesional, en la derrota de su equipo, Al-Rayyan, contra Al Arabi, en la Liga de Estrellas de Catar.

La repercusión de la noticia fue mundial y la lectura de la situación, al menos en su país, fue clara: si bien tuvo razón en el reclamo, tal como lo probó su última publicación, con raspones y moretones que el árbitro no quiso castigar, también es verdad que su reacción fue desproporcionada, que no supo manejar la ira y le hizo mucho daño a su equipo con su ausencia. Ahora, ¿es así de grande el daño que se ha hecho el mismo de cara a un regreso a la Selección Colombia? Esa es la cuestión.



James espera la decisión de las autoridades disciplinarias del torneo catarí para saber el alcance de su sanción, que podría ser drástica teniendo en cuenta las pruebas de irrespeto al colegiado, pero ya es un hecho que, antes de la próxima convocatoria, sus números no mejorarán: su cuenta se cerró en 3 partidos (269 minutos), un gol y una asistencia.



En el calendario le quedó faltando el duelo del 3 de noviembre contra Al Gharafa, nada menos que el equipo que antecede a Al-Rayyan en la tabla de posiciones (quinto puesto) y lo aventaja por 3 unidades (12-9). Esos 90 minutos son su saldo en rojo ya pues lo que viene después es una pausa de un mes y medio en el torneo catarí.





Ahora, hay que decir que si la sanción no es tan determinante, y se tienen en cuenta atenuantes como el último parte médico del jugador, que da cuenta de una "contusión en una costilla", o la imagen que él mismo compartió con raspones y moretones, podría jugar antes del final del año en dos ocasiones, en el mejor de los casos: el 21 de diciembre contra Qatar SC y el 26 contra Al-Shamal.



Pero hoy ya no le quedan más argumentos y solo espera a que se haga pública la convocatoria de la Selección Colombia para los duelos contra Brasil (11 de noviembre) y Paraguay (16). Lo que tiene hasta aquí es lo que hay: ¿será suficiente? Hablará Reinaldo Rueda.