Nuevos detalles de la violencia que Daniela habría sufrido con Villa

Los detalles y declaraciones en la denuncia hecha entre Sebastián Villa y Daniela Cortés no paran y este lunes se conocieron nuevos hechos de los que supuestamente vivía la mujer al lado del futbolista colombiano.

En diálogo con Crónica, la mujer recordó algunas de las situaciones que ya había contado en el pasado y que ratificó una vez más. Una de ellas fue que el 27 de abril, día que hizo pública la denuncia en redes sociales, no era la primera vez que vivía violencia.

“Ese día no fue la primera vez que me golpeó. Sufrí violencia muchas veces, pero me decidí a a hablar por las amenazas. Por eso primero lo publiqué y después lo seguí en la justicia. Una vez que lo hice público, él supo que no podía hacernos nada. Mi familia está en Colombia y allá Sebastián tiene muchos vínculos. Eso me preocupaba", dijo la mujer.

Los nuevos detalles que contó Daniela Cortes en esta entrevista es la violencia sicológica que supuestamente vivía con el futbolista, situación que la aisló completamente del mundo en Argentina.

“Yo al principio estaba sola, y se aprovechó de eso, por eso, cuando empecé a armar mi círculo de amistades, le dio rabia. Se ponía celoso si me demoraba en llegar a casa, me ponía horarios, no me dejaba vestir como yo quería. Cuando me pasaban las cosas, las mujeres de los futbolistas me veían rara, aunque yo lo negara o pusiera excusas para explicar los moretones; me preguntaban, pero prefería no hablar”, explicó Daniela.

Según contó, el cambió fue cuando llegó a Boca Juniors, pues en Colombia nunca mostró tener esa actitudes. No obstante, su relación nunca funcionó bien y por eso es que ella volaba seguido al país y eliminaba las fotos que tenía con él en sus redes sociales.

“Cada vez que me iba, él prometía que iba a solucionar su problema, pero al volver se repetía el infierno; le pedí que hiciéramos terapia, pero decía que podía solo con eso”, añadió.

Actualmente no hay una decisión judicial en este caso y tanto el futbolista colombiano como la mujer están en Argentina respondiendo a las denuncias interpuestas, pues él la acusa de extorsión y este también es un tema en investigación.