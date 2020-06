Nuevo testimonio en el caso de Villa: celos, robos y no embarazo

La denuncia a Sebastián Villa, por parte de su expareja Daniela Cortés, por violencia de género, sigue en curso. La Justicia argentina continúa recopilando información y testimonios para poder avanzar y llegar a un veredicto. Aunque el atacante de Boca Juniors está imputado por agresiones leves y coacción, su exnovia y el abogado Fernando Burlando han expresado en repetidas ocasiones que ella perdió un embarazo debido a las agresiones del jugador.



Sobre ese tema se refirió uno de los representantes de Villa: Gabriel Fortés, quien trabaja con Rodrigo Riep y Martín Macazaga. El declarante habló de las dos veces que estuvo con Villa y con Cortés por problemas médicos de ella.



“Dos veces fui a la clínica Los Arcos durante el año y medio que yo la vi. En septiembre de 2018 llegué cuando la estaban por internar, porque ella se había hecho cirugías estéticas en Colombia y le había dado una infección generalizada. Estuvo internada tres o cuatro días en esa oportunidad. Yo me quedé dos tardes a cuidarla a ella”, detalló Fortés.



“La segunda vez, para mayo del año pasado, íbamos a comer a Los Recuerdos, de comida colombiana, estábamos Carlos Olses (arquero de Racing), yo, Daniela y Sebastián. Y Daniela empezó con dolor de estómago. La atendieron por unos cólicos, que no era nada, y nos fuimos a la hora. Le pregunté si eran cólicos, me dijo que no era nada, le pregunté si estaba embarazada y me dijo que no. Creo que fue en mayo de 2019”, aseguró el representante.



También hizo énfasis en los celos constantes de Daniela hacia Sebastián. “Ella era muy celosa, cuando a veces íbamos a comer vivía pendiente del teléfono de Sebastián, de quién le mandaba un mensaje. Hubo algunas actitudes en 2019 reacciones de una chica muy insegura y muy celosa”, además de decir que “en este año y medio que estuve con Sebastián y Daniela jamás a Daniela la vi lastimada”.



Finalmente, habló de un supuesto robo de Daniela a Sebastián: “Llegamos a la casa de Sebastián, él guardó el millón de pesos (argentinos), yo me fui, y él tenía que hacer la operación al otro día (para comprar un auto). Después, hablando con Martín y con Rodrigo (los representantes), me cuentan que le faltaban 400.000 pesos y que se los había llevado Daniela, que esa noche se fue a Colombia”.