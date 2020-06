Abogado de Villa lanza duras acusaciones contra Daniela y da detalles

Pocos avances hay en la denuncia de Daniela Cortés contra Sebastián Villa, sin embargo, el abogado del futbolista, Martín Apolo, manifestó su confianza en que todo saldrá bien a favor de ellos.

“Ya llevamos casi dos meses en la defensa de Sebastián y produciendo las pruebas y esperando los avances y con mucho optimismo de que se esclarezca la verdad de los sucesos”, dijo en una entrevista con El Alargue, de Caracol Radio.

Luego, Apolo contó cuál es la posición de él como representante de Villa ante la justicia, relatando los supuestos hechos que le transmitió el futbolista.

“Acá existe una denuncia por unas supuestas lesiones que nunca existieron. También hay un tema muy grave por parte de Sebastián y es una extorsión que él venía sufriendo. Él me contó que venía siendo presionado por quien era su novia porque le pedía dinero. Le exigía un pasaje en un vuelo privado para devolverse a Colombia, que es donde vive, porque ella quería desesperadamente volver al país. Sebastián no tenía los medios económicos para afrontar un vuelo privado que valía 15.000 dólares. Por la situación él decide terminar la relación sentimental que tenían y ahí es donde ella ve que se le viene la noche y cambia toda la situación porque, incluso, él me contó que le extrañó lo que venía sucediendo con Daniela y ella lo empezó a presionar y a pedir dinero”, contó el abogado.

Luego, Martín Apolo expresó que las heridas que mostró Daniela Cortés fueron hechas por ella misma para culpar a Sebastián Villa de todo.



“Todo eso tuvo como desenlace una denuncia y la publicación de unas fotografías que después se contradicen con el hecho denunciado. Denunció que recibió un golpe en un lugar del cuerpo y cuando el médico forense la revisa tenía una escoriación en el lugar opuesto. Ni siquiera tuvo la inteligencia de golpearse en el mismo lugar que había denunciado. En definitiva se instaura en los medios algo que no sucedió. No tengo ninguna duda que esto va a terminar de salir a la luz pronto”, añadió.

Es por eso que Martín Apolo y Sebastián Villa confían en que la justicia falle a su favor, aunque añadió que esta denuncia sigue teniendo la atención por ser contra el futbolista.



“Todo lo tiene presente el juez y el fiscal. Hay cosas que caen por su propio peso, ni siquiera las inconsistencias y las contradicciones necesitan pruebas contrarias para determinarse si son o no verdad. El tema está latente porque se trata de una persona púbica, sino fuera así, este tema no existiría”, expresó.



Finalmente, el abogado contó que Sebastián Villa continúa entrenando fuertemente para cuando el fútbol en Argentina se reanude y que, si se llega a dar el caso, pedirán que Villa pueda salir del país a trabajar, pues actualmente no puede cruzar la frontera.