Un colombiano pide pista en la Selección: juega en el Barcelona

La prensa habló en los últimos días sobre la posibilidad de que tres equipos de Europa están en Colombia con ojeadores para seguirle la pista a Andrés Llinás, Carlos Andrés Gómez y Daniel Ruiz. La juventud de Gómez y Ruiz llama mucho la atención en el viejo continente, pero la gran pregunta es si es el momento correcto para soltarlos.



Carlos Gómez de 20 y Daniel Ruiz de 21 años son dos de los prospectos más grandes en el fútbol colombiano, y es que están en una edad favorable, pero no hay que olvidar grandes casos de otros jugadores de Colombia que saltaron muy jóvenes a Europa y no tuvieron la regularidad deseada, como lo es el caso de Marlos Moreno que se fue al Manchester City, y nunca pudo calar en el club inglés pasando en calidad de cedido por otros clubes de las cinco grandes ligas. Lo mismo podría pasar con Gómez y Ruiz.



Soltarlos en estos momentos no es tan viable, pues la idea es que cuenten con aún más regularidad. Ponerlos a prueba en un equipo en donde probablemente no vayan a jugar sería peligroso, pues tal vez no cuenten con los minutos deseados. Cuando más los inflan, menos es el momento para que se vayan de Colombia y los casos se han visto.



De acuerdo con información, los ojeadores de Daniel Ruiz venían de Portugal, Inglaterra y España precisamente del Benfica, Manchester City y Barcelona respectivamente. Sí, algo impensado en especial ese último club, pero la prensa española ya ha empezado a poner planas sobre el volante bogotano.



Por fortuna, en el caso de que Daniel Ruiz llegara a Barcelona, la adaptación, aunque claramente sería compleja, podría apoyarse de un juvenil que brilla en las filiales bajo la dirección técnica de un ícono en la defensa del club culé, el mexicano, Rafael Márquez.



De Montería para Barcelona, Juan David Fuentes, un volante de 19 años que tiene nacionalidad española también. Preocupa, pues Colombia no puede perderse a esa joya que ya tuvo paso por las selecciones juveniles en la Sub-16 y Sub-17 con el elenco cafetero, pero que la Sub-15 la hizo con España. Ante ese recambio que busca Néstor Lorenzo en un futuro podría estar en el combinado nacional, y es que, aunque puede disfrutar de ‘La Roja’, el anhelo de Juan David es vestir la camiseta amarilla de la nación que lo vio nacer.



Antes de hacer un hueco en la Selección Colombia de mayores, podrá disfrutar de su primer reto con el combinado nacional si Héctor Cárdenas así lo decide en el Sudamericano Sub-20 del 2023. Para ello, será importante que tenga la regularidad en el Barcelona B de Rafael Márquez. El mexicano ya ha utilizado al jugador en los últimos tres partidos, en donde ha descrestado, tanto que ya ha tenido contactos con el primer equipo y con Xavi Hernández.



Su anhelo no es solo jugar en la Selección Colombia, sino llegar a las mayores del Barcelona y consolidarse en el club. Y muy bien que lo va llevando con un gol y una asistencia en los últimos juegos en los que actuó como inicialista. No es fácil calar en un club tan grande como lo es el catalán, y Juan David Fuentes se gana los aplausos y todo para ser ascendido y llevarlo poco a poco en el primer equipo.



Los acercamientos de Xavi Hernández al entorno de Juan David Fuentes fueron en uno que otro entrenamiento con el primer equipo. Xavi ha destacado su evolución, su desarrollo y desempeño. Daniel Ruiz sería una gran competencia, pues seguramente si se concreta lo del jugador bogotano, seguramente no verá minutos con el primer equipo, sino que lo llevarán con calma primero en las filiales donde se verá con Fuentes.



Juan David Fuentes ha sido descrito como un extremo derecho, es zurdo y le gusta acomodarse para disparar con su buena pierna. Tiene buena pegada, muy técnico por las bandas. Hace unos años, comentó que le gustaría jugar en la Selección Colombia y en el primer equipo del Barcelona. Lo han llevado poco a poco, ya tuvo fogueo en competencias internacionales como la UEFA Youth League.



Lo de Daniel Ruiz, un rumor que salió, pero que la misma prensa española ha mantenido. Ruiz podría ser compañero de Juan David Fuentes, y aunque el bogotano sea mayor que el monteriano, Fuentes sería un buen maestro para que el actual jugador de Millonarios se pueda adaptar bien.